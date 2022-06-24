Dolar 17,37 TL'den Euro 18,32 TL'den Hafyatı Kapattı - Haberler

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Dolar 17,37 TL'den Euro 18,32 TL'den Hafyatı Kapattı

ANKA - Ekonomi
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Döviz kurları, Merkez Bankası'nın politika faizini 14.00'te sabit tuttuğu bu hafta hafif dalgalı seyretti. Dolar 17,36, euro ise 18,32 liradan haftayı kapattı.

Döviz kurları, Merkez Bankası'nın politika faizini 14.00'te sabit tuttuğu bu hafta hafif dalgalı seyretti. Dolar 17,36, euro ise 18,32 liradan haftayı kapattı.

Haftaya 17,35 TL'den başlayan dolar son işlem gününü 17,37 seviyesinden kapattı. Euro da haftalık seyrine 18,26'dan başladı ve cuma gününde 18,32'ye kadar yükseldi.

Dolar önceki haftayı 17,32 TL'den euro da 18,22 TL seviyesinden tamamlamıştı.

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ANKA / Ekonomi

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