Haberler

Ordu'da Yeşil Dönüşüm İçin 3,9 Milyon TL Destek

Ordu'da Yeşil Dönüşüm İçin 3,9 Milyon TL Destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DOKA'nın 2026 Yılı Yeşil İvme Destek Programı kapsamında Ordu'da fındık işleme ve mobilya sektörlerinde yeşil dönüşümü hedefleyen 2 proje için protokol imzalandı. Toplam 3 milyon 912 bin 24 TL hibe desteği sağlanacak projeler, yüksek katma değerli üretim ve kaynak tasarrufunu amaçlıyor.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından uygulanan "2026 Yılı Yeşil İvme Destek Programı" kapsamında Ordu'da destek almaya hak kazanan 2 proje için protokol imzalandı. Protokol kapsamında toplam 3 milyon 912 bin lira destek sağlanacak.

Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında yürütülen program çerçevesinde, fındık işleme süreçlerinde yüksek katma değerli üretime geçiş ve yeşil dönüşüm ile mobilya sektöründe kaynak tasarrufu ve yeşil dönüşümü hedefleyen 2 proje destek almaya hak kazandı. Projelere ilişkin protokol, Ordu Valiliği makamında Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

Törende konuşan DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, programın imalat sanayinde verimlilik ve temiz üretim odaklı dönüşümün sağlanması ile turizm sektöründe çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Akpınar, teknik destek programı kapsamında firmaların mevcut durum analizlerinin yapıldığını, yeşil dönüşümü de kapsayan yol haritalarının oluşturulduğunu belirterek, TR90 Bölgesi'nde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin yeşil dönüşüm faaliyetlerinin desteklendiğini ifade etti.

Program kapsamında Ordu'da fındık işleme süreçlerinde yüksek katma değerli üretime geçiş ve yeşil dönüşüm projesine 1 milyon 826 bin 250 TL, mobilya sektöründe kaynak tasarrufu ve yeşil dönüşüm hedefleyen projeye ise 2 milyon 85 bin 774 TL olmak üzere toplamda 3 milyon 912 bin 24 TL hibe desteği sağlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

Türkiye'den tarihi imza! Orta Doğu'da tüm güç dengeleri değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngilizler Salah transferini mercek altına aldı: Türkler bu transferleri nasıl yapıyor?

Salah koca ülkeyi karıştırdı!

Bir annenin en acı günü! 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu

Oğlunun odasına giren anne, evladının cansız bedeniyle karşılaştı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Sevgilisiyle bel altı mesajları ortaya çıkan başkan partiden atılıyor
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek