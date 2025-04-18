Doğu Karadeniz Projesi ile Bölgesel Kalkınma Hızlanıyor

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, "Tüm bölgenin kalkınmasını hızlandıracak tarımsal sulamada etkin yönetim, tarımda gelir artışı, mavi ekonomide gelir artışı ve turizm odaklı ekonomik büyüme adı altında dört öncelikli dönüşüm programı hazırlandı." dedi.

İl Özel İdaresindeki Çotanak Konferans Salonu'nda düzenlenen "DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı"nda konuşan Gültekin, eylem planı vizyonunun sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde belirlendiğini söyledi.

Bu vizyon doğrultusunda tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalıştıklarını anlatan Gültekin, "Tüm bölgenin kalkınmasını hızlandıracak tarımsal sulamada etkin yönetim, tarımda gelir artışı, mavi ekonomide gelir artışı, turizm odaklı ekonomik büyüme adı altında dört öncelikli dönüşüm programı hazırlandı." ifadesini kullandı.

Gültekin, bu programların bölgenin geleceğini yönlendirecek güçlü adımlar içerdiğine işaret etti.

Bölgenin sulama altyapısını modern tekniklerle geliştirerek tarımda verimi artırmayı planladıklarını dile getiren Gültekin, küçük ölçekli sulama projeleri başta olmak üzere birçok değerli projenin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

"Ziyaretçi sayısı bugün 3 milyon kişiye ulaşmıştır"

Topluma kaliteli gıda sağlayan tarım sektörünün oluşturulmasının amaçlandığını vurgulayan Gültekin, programla bitkisel ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi projeleri başta olmak üzere tarıma dayalı sanayi konularında birçok çalışmanın hayata geçirileceğini belirtti.

Gültekin, su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilerek yaygınlaştırılması, tersanecilik ve kıyı turizmi başlıklarında çalışmalar yapılacağına dikkati çekti.

Yeşilyol Projesi çalışmalarına da değinen Gültekin, "Doğu Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında planlanan çalışmalar tamamlandığında bölgeye ziyaretçi sayısı 1 milyon 275 bin kişi öngörülmüşken bu sayı bugün 3 milyon kişiye ulaşmıştır. Yapılan bu çalışmada Yeşilyol Projesi'nin önemli katkılarının olduğunu ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Gültekin, Yeşilyol Projesi'nin sadece turizm sektörü özelinde değil nitelikli bitkisel ve hayvansal ürünler konusunda da bölgeye önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

DOKAP, uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırarak kalkınmaya katkı sağlıyor

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de Giresun'un doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, ihracat temelinde büyüyen ekonomisi, güçlü tarımsal ve sanayi faaliyetleriyle geleceğe umutla bakan güzide bir şehir olduğunu söyledi.

Bu toplantının şehrin ve bölgenin potansiyelini daha etkili kullanmak, ekonomik büyümeye ivme katmak adına önemli olduğunu ifade eden Vali Serdengeçti, kentte düzenlenmesinden kıvanç duyduklarını dile getirdi.

Serdengeçti, DOKAP'ın birçok sektörde uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırarak kalkınmaya katkı sağladığını, bu doğrultuda hayata geçirilen projelerle bölgenin potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirildiğini sözlerine ekledi.