Doğu Karadeniz'den Rusya'ya İş İnsanları Heyeti

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den Rusya'ya giden iş insanlarının 38 şirket ile 103 görüşme yaptığını bildirdi. Gürdoğan, bölge için önemli inşaat ve yapı malzemeleri sektörünün ihracat potansiyelinin artırılmasını amaçladıklarını belirtti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den Rusya'ya giden iş insanlarının 38 şirket ile 103 görüşme yaptığını bildirdi.

Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, bölge için önemli inşaat ve yapı malzemeleri sektörünün ihracat potansiyelinin artırılmasını amaçladıklarını belirtti.

Pazar çeşitliliğin geliştirilmesi amacıyla DKİB'in yürüttüğü UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) projesi kapsamında Rusya'nın St. Petersburg kentine ticaret heyeti gittiğini aktaran Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Bölge firmalarımızdan müteşekkil projede yer alan 28 katılımcı iş insanı ile gerçekleştirilen program umduğumuzdan verimli geçti. Yapılan temas ve görüşmelerden verimli sonuçlar alacağımızdan eminiz. Program kapsamında Rus ithalatçı firmalar ile yapılan ikili iş görüşmelerinde firmalarımız 38 Rus şirketle yapılan 103 görüşmenin ardından önemli bağlantılara imza attı."

Gürdoğan, Rusya'nın yıllık ortalama 18 milyar dolar düzeyinde inşaat ve yapı malzemeleri ithalatının bulunduğunu, bu pazardan üst miktarda pay almaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk inşaat sektörünün geçtiğimiz yıllarda Rusya Federasyonu'nda çok başarılı projelere imza atması ve pazarda da Türk ürünlerinin kalitesinin çok iyi bilinir olması Türk iş insanları için çok önemli bir avantaj. Bu başarının yapılan görüşmelerde Rus yetkililerce ifade edilmesi kendilerini çok mutlu etmesi yanında sektör açısından da pazara girişte firmalarımıza avantaj sağlayacak."