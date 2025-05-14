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Doğu Karadeniz'den 35.8 Milyon Dolar Değerinde Türk Somonu İhracatı

Doğu Karadeniz'den 35.8 Milyon Dolar Değerinde Türk Somonu İhracatı
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Doğu Karadeniz, ocak-nisan döneminde 35 milyon 850 bin dolarlık Türk somonu ihracatı gerçekleştirdi. Rusya, Japonya ve Belarus, en fazla somon alımı yapan ülkeler oldu.

Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde 35 milyon 850 bin 664 dolarlık Türk somonu ihracatı yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, bölgeden yılın ilk 4 ayında 5 bin 249 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 35 milyon 850 bin 664 dolar kazanç sağlandığını belirten Kobya, bölgeden bu dönem 12 ülkeye Türk somonu dış satımı yapıldığını ifade etti.

Kobya, Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde yapılan Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret ederek, "Rusya Federasyonu'na bu dönem 23 milyon 257 bin 884 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu'nu 6 milyon 103 bin 117 dolarla Japonya, 3 milyon 321 bin 887 dolarla da Belarus takip etti. Bölgeden ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ile Endonezya'ya da bu dönem Türk somonu satıldı." dedi.

Bölge ihracatının yüzde 77'sinin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kobya, kentten söz konusu dönemde 9 ülkeye 3 bin 978 ton Türk somonu ihraç edildiğini aktardı.

Kobya, söz konusu ihracattan 27 milyon 518 bin 674 dolar kazanç elde edildiğini, Rusya Federasyonu, Japonya ve Belarus'un, Trabzon'dan en fazla Türk somonu dış satımı yapılan 3 ülke olduğunu kaydetti.

Türk somonundan beklentilerinin yüksek olduğunun altını çizen Kobya, ihracatı artırmak için özveriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi
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