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Doğanşehir'de Elma Hasadı Başladı, Çiftçiler Sorunlarını Anlattı

Doğanşehir'de Elma Hasadı Başladı, Çiftçiler Sorunlarını Anlattı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elma hasadı başladı. Çiftçiler, soğuk hava deposu eksikliği nedeniyle elmalarını istedikleri fiyattan satamadıklarını belirtiyor. Tarlada 7-10 TL'den satılan elmalar, marketlerde 40 TL'ye kadar çıkıyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elma hasadı başladı. Tarlada 7 ile 10 lira arasında değişen elmanın kilosu marketlerde 40 TL'ye kadar çıkarken, üretici soğuk hava deposu olmaması nedeniyle ürünü istedikleri fiyattan satamadıklarını söylüyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan elmada hasat dönemi başladı. Yüzlerce dönüm alanda yetişen elmalar, tüccarlar vasıtasıyla dalından satın alınarak sebze-meyve haline götürülüyor. Meyve suyu fabrikalarının da alıcısı olduğu elmalar kilogram başına tarlada 7 ila 10 lira arasında alıcı bulurken, Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, ilçede soğuk hava deposu olmaması nedeniyle çiftçinin kazanamadığını söyledi.

Hasadın sürdüğünü belirten Tanışık, mutlaka ilçelerinde bir soğuk hava deposunun yapılması gerektiğini söyledi. Bu sorunun çözülmemesi durumunda elmaların para etmeyeceğini ifade eden Tanışık, "Hasat bir ay kadar sürüyor. Bizim elmanın aroması ve rengi hiçbir yerde yok" dedi.

İlçede soğuk hava deposu olmaması nedeniyle elmaların toplanarak tır ile Kayseri'ye götürülüp oradan iç piyasaya sürüldüğünü belirten Tanışık, "Elma diyarı Doğanşehir diyoruz ama yakında bu da olmayacak. Biz Ziraat Odası olarak çok fazla gücümüz olmadığı için yetkililerden bu soruna çözüm bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Soğuk hava deposu olmadığı için birçok çiftçinin maliyetin de altında elmalarını meyve suyu fabrikasına verdiğini belirten Tanışık, "Markette 44.90 TL'ye satılıyor gözlerimle gördüm, bizim bahçede 10 lira. Adaletsizlik böyle devam ediyor. Bir çözüm halen bulamadık bu soruna" dedi.

Doğanşehir ilçesinde örnek tarım projesi ile binlerce elma ağacı ile üretim yapan üretici Ayşe Demirtaş ise ilk kez ilçede kurdukları bahçe ile kaliteli elma yetiştirmeye başladıklarını söyledi. Telli terbiye sistemi ile elmayı dolu ve güneş yanığından koruduklarını ifade eden üretici Demirtaş, "Doğanşehir'de elma üretimi çok yoğundu, fakat fiyatların düşük olması giderin de fazla olması nedeniyle üretim azaldı. Biz tekrardan üretimi arttırmak adına böyle bir bahçe kurduk. İlçemizin en büyük sıkıntısı elmaları depolayacağımız soğuk hava deposu olmaması. Bahçede şuan 10 TL civarında satış yapıyoruz. Yetkililerin vereceği destek ile üretime devam etmek istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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