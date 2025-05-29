Doğa Öncüleri Programı kapsamında hazırlanan projeler Doğa Öncüleri Ulusal Konferansı'nda buluştu

QNB Türkiye ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) işbirliğiyle yürütülen Doğa Öncüleri Programı kapsamında, Doğa Öncüleri Ulusal Konferansı gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Kristal Kule'de gerçekleştirilen konferans, QNB Türkiye ev sahipliğinde üçüncü kez düzenlendi.

Konferans, MEB Temel Eğitim AR-GE Projeler Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Nihal Yıldırım, WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula ile QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

WWF-Türkiye tarafından 2017'de başlatılan, 2019'dan bu yana Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen, QNB Türkiye'nin 2023'ten itibaren verdiği destekle de daha geniş etki alanına ulaşan Doğa Öncüleri Programı'ndan bugüne kadar 2 bin 106 öğretmen ve 24 bin 275 öğrenci faydalandı.

Program kapsamında öğrenciler, Su Koruyucuları, Plastik Dedektifleri, Biyoçeşitlilik Kahramanları, Gıda Rehberleri, Karbon Tutucuları ve Orman Kaşifleri başlıklı tematik modüller aracılığıyla eğitim aldı. İnternet sitesi üzerinden sunulan dijital modüller ise şubat ayına kadar 11 bin kez görüntülendi.

Bu yılki projeler, Afyonkarahisar, Aydın, Ankara, Burdur, Diyarbakır, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir ve Trabzon'dan gelen 13 öğrenci takımı tarafından geliştirildi. Öğrenciler, projeleri Doğa Öncüleri Ulusal Konferansı'nda sunarak çeşitli kategorilerdeki ödüllerin sahibi oldu.

Öğrenciler, toplumsal etki, uygulanabilirlik ve özgünlük gibi kriterlere göre değerlendirilerek farklı kategorilerde ödül almaya hak kazandı.

"Doğayı koruma, iklim farkındalığı ve kaynak yönetimi gibi başlıklarda 24 binden fazla öğrenciye ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, programın yalnızca eğitimle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda çocukların çevresel sorumluluk bilinciyle harekete geçmesini desteklediğini belirtti.

Programda üç yılı geride bıraktıklarına değinen Tan, "Doğayı koruma, iklim farkındalığı ve kaynak yönetimi gibi başlıklarda 24 binden fazla öğrenciye ulaştık. Bu da programın yalnızca yaygın değil, aynı zamanda etkili biçimde sürdüğünü gösteriyor. Gelecek nesillere doğa sevgisi ve bilinci kazandırmak üzere yürüttüğümüz Doğa Öncüleri Programı'na verdikleri değerli katkılardan ötürü başta Milli Eğitim Bakanlığımıza ve WWF-Türkiye'ye en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tan, QNB Türkiye olarak, 2015'ten bu yana gönüllü çalışanlarının desteğiyle yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleriyle 720 binden fazla çocuğa ulaştıklarını aktardı.

"Minik Eller Büyük Hayaller" platformları kapsamında, matematikten kodlamaya, kültür-sanattan iklime kadar birçok alanda çocukları desteklediklerini, çocukların gelişim süreçlerine somut katkı sunduklarını anlatan Tan, Doğa Öncüleri Programı'nın da bu yaklaşımın çevresel sürdürülebilirlik alanındaki önemli bir uzantısı olduğunu kaydetti.

Kalıcı bir dönüşümün, dönüşüm sürecine katılan ve sorumluluk alan bireylerle mümkün olduğuna inandıklarını belirten Tan, bu nedenle çocukları yalnızca geleceğin değil, bugünün de aktif paydaşları olarak gördüklerini ve dinledikleri projelerin, bu yaklaşımın en somut örnekleri olduğunu ifade etti.

"Hayal gücünüzü ve heyecanınızı asla kaybetmeyin"

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula da paylaşılan projelerin hiçbirinin hayal ürünü, "çocukça şeyler" olmadığını belirterek, "Siz isterseniz gerçek olabilirler ve siz isterseniz her şey olabilirsiniz. Bazılarınız içine doğduğunuz koşullar nedeniyle sizinle aynı yaşlardaki oğlum gibi iklim endişesi yaşıyor olabilir. Ama endişelenmeyin. Bugün sizin de bize göstereceği üzere 'çözüm doğada'." ifadelerini kullandı.

Kula, Doğa Öncüleri Programı ile çocukların yanında olduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri olarak bir araya gelerek sizlere yol açmamız gerektiğinin farkındayız. Sizden ise tek bir şey istiyoruz, hayal gücünüzü ve heyecanınızı asla kaybetmeyin. Unutmayın, Doğa Öncüsü olmak bugünle sınırlı değil, bu, hayat boyu sürdüreceğiniz bir sorumluluktur. Ayrıca 2017'de başlattığımız Doğa Öncüleri'ni 2019 yılından bu yana birlikte yürüttüğümüz Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne ve 2023'ten beri programa destekçi olan QNB Türkiye'ye teşekkür ediyorum."

MEB Temel Eğitim AR-GE Projeler Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Nihal Yıldırım da çevreye duyarlı bir birey olarak büyümenin verdiği hassasiyetle yapılan her çalışmanın çok kadim ve ilerletici olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Birbirinden güzel kapsamlı projelerin sunumlarını dinleyeceklerine işaret eden Yıldırım, "Beraber yola çıktığımız WWF-Türkiye'ye, projenin destekçisi QNB Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürümüzü ise değerli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize ediyoruz. Yeni projelerin gelmesinin heyecanıyla gelecek yılı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.