Doğa Koleji'nden YKS'nin ikinci aşaması AYT'ye ilişkin değerlendirme

Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, sınavın müfredata uygun, akademik başarıyı esas alan ve derinlemesine düşünmeyi ölçen nitelikte olduğunu belirterek, düzenli, disiplinli ve planlı bir hazırlık süreci geçiren öğrencilerin sınavda başarılı olduklarını bildirdi.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen ve 21 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) bugün tamamlandı.

Toplam 160 soru ve 180 dakika olan sınavda öğrenciler hazırlandıkları puan türlerine göre testleri yanıtladı. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre, YKS sonuçları 22 Temmuz'a kadar açıklanacak.

Açıklamada 2025 Ayt'ye ilişkin öğrenci geri bildirimleri ve akademik gözlemler doğrultusunda görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, sınavın müfredata uygun, akademik başarıyı esas alan ve derinlemesine düşünmeyi ölçen nitelikte olduğunu belirtti.

Sınavın, yalnızca konu bilgisine değil, aynı zamanda öğrencilerin eleştirel düşünme, analiz etme ve analitik yorumlama becerilerine de odaklandığını vurgulayan Uz, düzenli, disiplinli ve planlı bir hazırlık süreci geçiren öğrencilerin sınavda başarılı olduklarını aktardı.

Uz, matematik branşının sınavın belirleyici gücünü koruduğunu kaydederek, Doğa Kolejinin yıl boyunca uyguladığı çok yönlü hazırlık programlarının, öğrencilerin bu becerileri geliştirmesinde büyük katkı sağladığını ifade etti.

Kurum bünyesinde yürütülen deneme sınavlarının içeriksel olarak AYT sorularıyla yüksek oranda örtüştüğünü belirten Uz, bu paralelliğin öğrencilerin sınav performanslarını olumlu yönde etkilediğini ve sınav stratejilerini doğru kurgulamalarına yardımcı olduğunu vurguladı.

Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah Özcan da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT kapsamında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı sorularının, bu yıl da divan edebiyatı ve şiir bilgisi konularıyla sınavın en belirleyici bölümlerinden biri olduğunu aktardı.

Divan şiirinin, özellikle beyitler üzerinden yöneltilen söz sanatları sorularıyla öne çıktığını kaydeden Özcan, "Yedi soruyla sınavın odak noktası haline gelmiştir. Bu bölümdeki sorular, öğrencinin hem biçimsel hem de anlam yönünden divan şiirine hakimiyetini test edecek nitelikteydi." ifadelerini kullandı.

Özcan, halk edebiyatı sorularının ise dörtlükler üzerinden hazırlandığına, bu dörtlüklerden hareketle şiirin biçim ve içerik özelliklerinin sorgulandığına dikkati çekti.

Genel olarak değerlendirildiğinde bilgi düzeyinin ön planda olduğu, kazanımlarla doğrudan örtüşen, hazırlıklı öğrencilerin rahatlıkla başarı gösterebildiği bir sınav uygulandığına değinen Özcan, "Kampüslerimizdeki öğretmen ve öğrencilerden alınan dönütler doğrultusunda, sınavın yıl boyunca kullanılan kaynaklar ve uygulanan deneme sınavlarıyla büyük oranda örtüştüğü gözlemlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihsel kavrayışı ölçmeye yönelik kapsamlı ve akademik açıdan dengeli bir sınav"

Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Emel Abay Kaya da sınavın, tarih disiplininin temel dinamiklerini ölçmeye yönelik olarak, büyük oranda bilgi temelli sorulardan oluştuğunu, sınırlı sayıda yorum sorusu içermesiyle dikkati çektiğini aktardı.

Soruların, tarihsel olayları neden-sonuç ilişkileri içinde değerlendirme ve kronolojik bilinç gerektirecek şekilde kurgulandığını kaydeden Kaya, "Ziggurat, Kızıl Elma ve Palekanon gibi kavram ve olaylar üzerinden tarihsel bağlam kurma becerisi ölçülürken, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait gelişmelerde siyasi, sosyal ve askeri dinamiklerin analiz edilmesi beklenmiştir." bilgisini paylaştı.

Kaya, genel olarak soruların müfredata uygun ve ezberden çok kavramlar arası ilişki kurabilme, tarihsel süreçleri ilişkilendirme ve görsel okuryazarlık becerilerini ölçmeyi amaçladığını belirterek, "Genel zorluk düzeyi orta-zor olarak değerlendirilen bu yılki AYT tarih soruları, düzenli çalışan, kavramlara hakim ve bol soru pratiği yapan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav yapısı sunmuştur. Tarihsel kavrayışı ölçmeye yönelik kapsamlı ve akademik açıdan dengeli bir sınav olarak değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu da öğrencilerin sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda harita okuryazarlığı becerileriyle mekansal analiz yapabilme yeteneklerinin ölçüldüğünü kaydetti.

Soruların büyük kısmının harita okuryazarlığı ve veri analizine dayanarak, öğrencilerin derinlemesine coğrafi bilgi kullanımı ve eleştirel düşünme becerilerini sınadığına değinen Yakupoğlu, "Genel olarak sınavda boğazlar, kanallar, karbon ayak izi ve iklim değişikliği gibi güncel konular ön plandaydı. Bu durum, öğrencilerin küresel ölçekteki coğrafi gelişmeleri takip etme alışkanlıklarının da sınavda değerlendirildiğini ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak da soruların, sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzda olduğunu belirtti.

Bütüncül olarak değerlendirildiğinde yorum ve analizin daha ön plana çıktığı soruların AYT sınavında ağırlıklı olarak geldiğini aktaran Albayrak, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Soruların yıl boyunca yapmış olduğumuz deneme sorularına oldukça yakın olduğu görülmektedir." ifadelerini kullandı.

"Matematik soruları 11. sınıf ve 12. sınıf kazanımlarından analiz düzeyinde sorulardan oluşmuştur"

Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Hülya Eraslan da 2025 AYT matematik sorularının, öğrenci geri bildirimlerine dayanarak geçmiş senelerdeki gibi sadece doğrudan bilgiyi ölçmek yerine farklı kazanımları birleştirme ve analitik düşünme becerilerini kullanmalarını gerektirdiğine dikkati çekti.

Sınavda öğrencilerin 26 matematik, 14 geometri (5 trigonometri dahil) sorusuna cevap verdiğini vurgulayan Eraslan, "Matematik soruları 11. sınıf ve 12. sınıf kazanımlarından analiz düzeyinde sorulardan oluşmuştur. 12. sınıf kazanımlarının her ünitesinden soru geldiği, logaritma ve limit kazanımlarından ayırt edici soruların olduğu parabol, eşitsizlik sorularının doğrudan sorulmadığı, soruların içine kazanım birleştirilerek sorulduğu belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan da 2025 AYT Fizik sınavının, adayların 11. sınıf ve 12. sınıf kazanımlarına olan hakimiyetini değerlendirmeye yönelik, analiz, sentez ve yorum gücünü ölçen sorulardan oluştuğunu aktardı.

Genel değerlendirme itibarıyla, sınavın zorluk seviyesinin orta ve üstü düzeyde olarak sınıflandırılabileceğini kaydeden Balkan, "11. ve 12. sınıf konu kazanımlarına sistemli şekilde çalışan ve kavramsal düzeyde bilgiye sahip olan öğrencilerin sınavda yüksek başarı gösterecekleri öngörülmektedir. " değerlendirmesinde bulundu.

Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı Selda Güngör de AYT Kimya sorularının, öğrencilerin temel kimya kavramlarını yalnızca hatırlama düzeyinde değil, aynı zamanda anlama, yorumlama ve ilişkilendirme düzeyinde kullanmalarını gerektiren nitelikte hazırlandığını belirtti.

Genel olarak değerlendirildiğinde, düzenli çalışan, kimya kavramları arasında ilişki kurabilen ve sınav stratejisini doğru yöneten öğrencilerin başarıya ulaşmasının mümkün olduğunu hatırlatan Güngör, ölçme ve değerlendirme açısından dengeli ve tutarlı bir sınav gerçekleştirildiğini vurguladı.

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz de genel olarak son yıllara oranla daha seçici olarak değerlendirilen bu sınavda temel biyoloji konularına hakim, yorumlama gücü iyi, görsel okuyabilen, analiz yeteneği yüksek, deneysel akıl yürütme becerisi gelişmiş, grafik yorumlayabilen ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğunun görüldüğünü aktardı.???????

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü Başkanı Ernur Erian da öğrencilerin uzun soluklu bir hazırlık sürecinin ardından bugün önemli bir eşiği daha geride bıraktığını belirtti.

Öğrencilerin yalnızca sınava hazırlanmadıklarını hatırlatan Erian, "Hedefleri için sorumluluk aldılar, plan yaptılar, mücadele ettiler ve en önemlisi kendilerine inandılar. Bugün ulaşılan bu noktada, onların gösterdiği çaba, bizler için de büyük bir gurur kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Erian, sırada öğrencilerin yaşamlarına yön verecek olan tercih süreci bulunduğuna değinerek, bu dönemde öğrencilerin ilgi, yetenek ve hayallerine uygun bir şekilde doğru kararlar almalarının, en az sınav kadar önemli olduğuna dikkati çekti.

Tercihin, yalnızca puanlara değil, öğrencinin kendini tanımasına, ne istediğini bilmesine ve geleceğe dair hayallerini, hedeflerini merkeze almasına dayandığını belirten Erian, "Tercih dönemini gençlerimizin güçlü yönlerini ortaya koyabildikleri, kendileri için en doğru kararı alabilecekleri bilinçli bir yolculuğa dönüştürmek en büyük öncelik olmalıdır." ifadelerini kullandı. ???????