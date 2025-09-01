2025 yılının en dikkat çeken halka arzlarından biri olan DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB), yatırımcıların ilgisini topluyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayıyla başlayan bu süreç, teknoloji odaklı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Peki, DOF Robotik halka arz hangi bankalarda var? Dof Robotik kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?

DOF ROBOTİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

DOF Robotik'in halka arzı, geniş bir aracı kurum ve banka konsorsiyumu tarafından gerçekleştiriliyor. Bu sayede yatırımcılar, çeşitli platformlar üzerinden talep girişi yapabiliyor. Aracı kurumlar arasında Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) liderlik yapıyor. Bunun yanı sıra, Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Denizbank, ING Bank, Halk Bankası, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası gibi birçok banka da halka arza katılım imkanı sunuyor. Ayrıca, A1 Capital, Ata Yatırım, Acar Menkul, Gedik Yatırım, Albaraka Türk, Alnus Yatırım gibi aracı kurumlar da yatırımcılara hizmet veriyor.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

DOF Robotik'in halka arzı için talep toplama süreci 3-4-5 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında yatırımcılar, belirlenen sabit fiyat üzerinden hisse talebinde bulunabilecekler. Halka arzda pay başına fiyat 45 TL olarak belirlenmiş olup, toplamda 45 milyon lot hisse satışa sunulacak.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

DOF Robotik'in halka arzı, Katılım Endeksi'ne uygunluk açısından değerlendirilmiştir. Ancak, şirketin faaliyetleri ve finansal yapısı göz önüne alındığında, Katılım Endeksi'ne uygunluk durumu kesinleşmemiştir. Bu nedenle, yatırımcıların bu konuda dikkatli olmaları ve güncel bilgileri takip etmeleri önemlidir.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda toplamda 45 milyon lot hisse satışa sunulacak. Eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek bu halka arzda, yatırımcılara 9 ila 120 lot arasında hisse verilmesi bekleniyor. Hisse başına fiyat 45 TL olduğunda, 1 lot hisse için yatırımcılar 45 TL ödeyecekler.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ NEREDEN ALINIR?

DOF Robotik'in halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, hisse senedi hesapları üzerinden işlem yapabilecekler. Halka arz başvuruları, aracı kurumların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılabilir. Örneğin, ALB Yatırım'ın mobil uygulaması üzerinden "Halka Arz" menüsünden talep girişi yapılabilir.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Halka arzda pay başına fiyat 45 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, şirketin piyasa değeri ve sektör ortalamaları göz önüne alındığında, yatırımcılar için cazip bir seviyede değerlendirilmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 2 milyar 25 milyon TL olarak öngörülmektedir .