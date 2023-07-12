Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir, üreticilerin yerlilik konusunda hassasiyetlerini göz önünde bulunduklarını ifade ederek, 'Bu konudaki kötü kullanımları ve piyasa bozucu faaliyetleri kesinlikle onaylamıyoruz. Bunları takip ettiğimizi bilmenizi isterim' dedi.

DMO Genel Müdürü Özdemir: "Piyasa bozucu faaliyetleri kesinlikle onaylamıyoruz ve takip ediyoruz"

ANKARA - Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir, üreticilerin yerlilik konusunda hassasiyetlerini göz önünde bulunduklarını ifade ederek, "Bu konudaki kötü kullanımları ve piyasa bozucu faaliyetleri kesinlikle onaylamıyoruz. Bunları takip ettiğimizi bilmenizi isterim" dedi.

Ankara Sanayi Odası ile Devlet Malzeme Ofisi iş birliğinde ASO Binası Konferans Salonu'nda DMO Sektör Buluşmaları Toplantısı düzenlendi. ASO Başkanı Seyit Ardıç ve DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir'in yer aldığı toplantıda DMO yetkilileri, ASO üyelerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ürün satabilmenin en kolay ve en güvenli olduğu konusunda farkındalık oluşturmak ve DMO katalog sistemine girme koşulları, yerli üretime destek ve sistemin tedarikçilere sağladığı avantajlar konusunda brifing verdi.

ASO Başkanı Ardıç burada yaptığı konuşmada, kamu alımlarının kaynakların hukuka uygunluğunun, etkili ve verimli kullanımın, şeffaflığın, rekabet ve hesap verilebilirliğin sağlanması ile ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşılması bakımından önemli işlevlere sahip olduğunu dile getirdi.

Ardıç, kamu alımlarının teknolojinin daha stratejik kullanımının, inovasyonun ve üretkenliğin artmasını desteklemek, çevresel sürdürülebilirlik, küçük işletmelere verilen destek gibi politika hedeflerini içerecek şekilde kullanılabildiğini belirtti.

"2022 yılı verilerine göre kamu alımları, gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 5'ini oluşturmuştur"

Kamu alım politikalarının sağladığı verimliliğin ve kaynak tasarrufunun Türkiye açısından önemli olduğunu aktaran Ardıç, "2022 yılı verilerine göre kamu alımları, gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 5'ini oluşturmuştur. Bu büyüklük, stratejik bir politika aracı olarak ne kadar etkin kullanılabileceğine işaret ediyor" diye konuştu.

"DMO tarafından fiyat güncellemelerinin daha sıklıkla yapılması üreticiler açısından olumlu olacaktır"

Ocak ayından bu yana enflasyon artışının, kur yükselmesi ve asgari ücrete yapılan zamlar nedeniyle üreticilerin üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırdığına dikkati çekerek, "Bu gerekçelerden dolayı DMO tarafından fiyat güncellemelerinin daha sıklıkla yapılması üreticiler açısından olumlu olacaktır. Firmaların tedarik zinciri aksamalarından dolayı imalat süreleri uzamakta, buna bağlı olarak DMO'nun verilen siparişlere zamanında mal teslimi edemediklerinden cezayla karşılaşmaktadır. Bu aksamalardan dolayı firmalara cezasız süre uzatımı yapılması uygun olacaktır" dedi.

Ardıç, DMO'nun teknoloji ve kamusal hizmetlerdeki gelişmeler nedeniyle doğan ihtiyaçlar konusunda yoğun bir çaba gösterdiğini ifade ederek, "Bu dönemde temel hedefler arasında, tedarik edilen ürünlerde yerlilik oranlarının artırılması ve KOBİ'lerin desteklenmesi de var. Bu hedeflere ulaşmak için DMO, yerli firmaların kapasitelerinin gelişmesine katkı sağlayarak ithalata olan bağımlılığın azaltılmasına, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir üretim, tedarik ve tüketim yapısının oluşturulmasına ve yurt içinde üretilen ürünlerin standart ve kaliteleri ile teknoloji kapasitelerinin arttırılması ve yüksek teknolojili ürün transferinin desteklenmesine katkı sağlamaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Ardıç, DMO'nun kamu tedarik merkezi haline getirilmesinin ve tüm kamu alımlarının söz konusu merkez aracılığı ile yürütülmesinin DMO'nun hedefi olması gerektiğini söyledi.

DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir ise konuşmasında aşı ve elektrikli araba alınması ve tıbbi cihaz alanındaki yeniliklerin kamu pazarına taşınması konusunda DMO olarak çaba ortaya koyduklarını dile getirerek, "Bizim stratejik olarak ana hedefimiz Türkiye'nin, dünyanın diğer örneklerinde olduğu gibi merkez satın alma kuruluşu olarak bu görevi başarıyla yapması. DMO olarak, kodsa kod, robotsa robot ile çözüm üreterek tedarikçilerimizin hızlı bir şekilde en kaliteli malzemeye ve hizmete ulaşmasını sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

"Piyasa bozucu faaliyetleri kesinlikle onaylamıyoruz ve takip ediyoruz"

Akaryakıtın merkezi satın alma projesi olarak kendileri için kıymetli olduğunu dile getiren Özdemir, "Akaryakıtı merkezileştirmeyi başardık. Taşıt Tanıma Sistemi'ni tek bir noktadan 120 bin civarında araç şu an tekil koşullarla standart anlaşmalarla benzer iskonto oranlarıyla bir kamu yararı oluşturarak sistem içinde faaliyetini sürdürüyor. Getirdiğimiz nokta yetmeyecektir. Üreticilerimizin yerlilik konusundaki hassasiyetini göz önünde bulunduruyoruz. Bu konu da bazı teşviklerimiz oluyor ama bu konudaki kötü kullanımları ve piyasa bozucu faaliyetleri kesinlikle onaylamıyoruz. Bunları takip ettiğimizi bilmenizi isterim. Biz yerli üreticimizin sonuna kadar yanındayız" dedi.

Gündem toplantısı Ardıç ve Özdemir'in konuşmasının ardından DMO yetkililerin ASO üyelerine yönelik yapacağı sunum ile devam etti.