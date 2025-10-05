Diyarbakırlı İş İnsanları Organik Pirinç Üretimine Başladı

BÖLGEDE sağlanan huzur ortamıyla birlikte 2 yıl önce İstanbul'dan memleketleri Diyarbakır'a dönen iş insanları Mustafa ve Mehmet Çubuk kardeşler, Karacadağ eteklerinde organik pirinç üretimine başladı. Ürettikleri pirincin hasadını yapan Mustafa Çubuk, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bölgeye barış getirdi. Biz de köyümüze dönerek tarım el attık. İstihdam oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Yıllarca İstanbul başta olmak üzere batı illerinde ticaret ve sanayi alanında faaliyet gösteren iş insanları Mustafa ve Mehmet Çubuk kardeşler, sağlanan huzur ortamının ardından 2 yıl önce İstanbul'dan memleketleri Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Karahan Mahallesi'ne dönerek hem tarım hem de sanayi yatırımlarına yöneldi. Kardeşler, Karacadağ eteklerinde tamamen organik yöntemlerle Karacadağ pirinci üretimine başladı. Kardeşler, bu yıl gübre vermeden ektikleri pirincin hasadını da yaptı.

'KÖYÜMÜZE DÖNDÜK TARIMA EL ATTIK'

Barış sürecinin bölgeye huzur getirdiğini belirten Mustafa Çubuk, "Yıllarca İstanbul ve batıda ticaret yaptık. Şimdi köyümüze döndük, tarıma el attık. Karacadağ'ın taşlık bölgelerinde tamamen organik pirinç üretimine başladık. Ayrıca bölgede istihdam sağlayacak bir sanayi tesisi kuracağız. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, bölgeye barış getirdi. Biz de köyümüze dönerek iş alanları açmaya çalışıyoruz" dedi.

'BU YIL HİÇ GÜBRE VERMEDİK'

Karacadağ pirincinin tamamen doğal yöntemlerle yetiştirildiğini belirten Mehmet Çubuk ise "Bizim Karacadağ yöresel pirincimizin çok özel bir özelliği var. Başka bölgelerde pirinç üretimi 'tava usulüyle', toprağı sürerek yapılır. Biz burada taşlık arazilere rastgele serpiyoruz, suyu eşit şekilde veriyoruz. Pirinç kendi kendine yetişiyor. Şeker oranı düşük, lezzeti eşsizdir. Bir kez yiyen başka pirinç yiyemez. Bu yıl hiç gübre de vermedik" diye konuştu.