Diyarbakır Ticaret Borsası, Tekstil Sektörü Temsilcileriyle İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Meclis Başkanı Ahmet Ay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kentte bulunan tekstil sektör temsilcileri ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, pamuk üretimi ve sektörün sorunları ele alındı.

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Meclis Başkanı Ahmet Ay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kentte bulunan tekstil sektör temsilcileri ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Diyarbakır ve ilçelerinde tekstil ve tekstil ham maddeleri sektör temsilcilerinin yer aldığı istişare toplantısında DTB Başkanı Engin Yeşil, Türkiye'de pamuk ihtiyacının büyük bir bölümünün Diyarbakır'dan karşılandığını belirterek, pamuk üretimi bakımından kenttin ilk sıralarda yer almakta olduğunu söyledi.

Ülke içinde stratejik bir ürün olan pamuk, tekstil sektörünün içinde her zaman aranan bir ürün olduğunu ifade eden Yeşil, "Bu gün burada toplanmamızdaki en büyük amaç sektör temsilcilerinin sorunlarını birinci ağızdan dinleme imkanı bularak sorun ve taleplere hep birlikte çözüm bulmak. TÜİK verilerine göre 2022 yılında Türkiye'de 5 milyon 832 bin 233 dekar alanda pamuk ekilmiş, 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk elde edilmiş. Dekara verim 480 kilogram olurken, 2022 yılında Diyarbakır'da ise 829 bin 151 dekar alanda pamuk ekilmiş, 408 bin 389 ton kütlü pamuk elde edilmiş. Dekara verim ise 493 kilogram olmuştur" dedi.

Yine TÜİK verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'de pamuk üretiminde yüzde 7-7.5 oranında düşmesi beklenirken, Diyarbakır'da 2023 yılında 710 bin dekar alanda pamuk ekildiğini ifade eden Yeşil şöyle konuştu:

"Dekar başına ortalama verimde düşüş beklenmemekle birlikte 350 bin ton kütlü pamuk beklenmektedir. Verilerden de anlaşıldığı gibi bu bereketli topraklarımızda bizlerde sizlerle birlikte hareket ederek yapacağımız, pamuk korbeyi, tekstil hammaddeleri ihtisas komisyonun kurulması, stratejik plan çalışmaları, e-pazar uygulaması ve ücretsiz e-pazar portalının kurulması konularında sizlerin de düşüncelerini alarak hareket edeceğiz."

Toplantıda, Diyarbakır Ticaret Borsası Tekstil Hammaddeleri İhtisas Komisyonu oluşturuldu. - DİYARBAKIR