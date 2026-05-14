Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminal'inde firmalar bayram tatili için son günlerden umutlu

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 9 günlük bayram tatili için firmalar son günlerden umutlu olduklarını belirtiyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hareketlilik beklentisini artırdı. Bayram öncesinde yoğunluk yaşanacağını düşünen firmalar, beklenen ilginin oluşmadığını belirtti.

Otogarda sakinlik hakim olurken, firma yetkilileri yalnızca bayrama 1-2 gün kala kente gelişlerde kısmi bir yoğunluk yaşanabileceğini ifade etti.

Diyarbakır Otobüsçüler Derneği Başkanı Aydın Özgen, geleneksel olarak bayramların öncesi ve sonrası bütün otogarlarda hareketliliğin beklendiğini söyledi. Özgen, "Bilhassa bayram tatilinin 9 gün olması büyük ümitler oluşturmuştu. Ancak şu anda şunu görüyoruz; gidişlerimiz boş. Belki bayrama 2 gün kala, kısa vadede 1-2 günlük hareketlilik olur. Ancak şu anda gelişlerimizde bir hareketlilik var. Şu anda Diyarbakır gidişlerinde bütün araçlarımız yüzde 20-30 doluluk oranıyla yolcu taşıyor. Bu bayramda yükselen beklenti istediğimiz düzeyde değildir. Bunun sebebi ekonomik şartlardır. Bugün akaryakıta gelen zamlar yolcuları ister istemez etkiliyor, firma sahiplerini de etkiliyor. Çünkü firmalar araçlarını kontrollü olarak çıkarmak zorunda kalıyor. Aslında 9 günlük tatillerde yoğunluğun fazla olması gerekirdi. Fakat bu sene 9 günlük bayram tatilinde gidişlerimizde herhangi bir yoğunluk yoktur. Şu an bayram öncesi gelişlerimiz fazla, dönüşler ise bayramdan sonra başlayacaktır" dedi.

17 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Vedat Ayçiçek ise geçen yıllarda bayrama yaklaşık bir ay kala otobüslerin dolduğunu ve rezervasyon yapmakta zorlandıklarını söyledi. Ayçiçek, "Eşimize, dostumuza bayrama bir ay öncesinden yer ayırmakta zorluk çekiyorduk. Dün bile arife gününe rezervasyon yapabildim. Diyarbakır'dan gidişler boş, gelişler ise bayrama 1-2 kala biraz hareketlenecek" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı