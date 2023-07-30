Diyarbakır Oto Pazarında Hem Sıcaklık Hem de Fiyatlar Terletti

Diyarbakır'da ikinci el oto pazarında 46 derece altında hem fiyatlar, hem de sıcaklık alıcı ve satıcıyı terletti. Kentte sıcak hava dalgası devam ediyor. Araç termometresi 46 dereceyi gösterirken ikinci el oto pazarına gelen bazı alıcı ve satıcılar şemsiye ve şapka ile sıcaklardan korunmaya çalıştı. Hem sıcaklık, hem de fiyatlar vatandaşı terletti.

Oto pazarında hem sıcaklık, hem de fiyatlar terletti

Diyarbakır oto pazarında 46 derece altında sıkı pazarlık

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ikinci el oto pazarında 46 derece altında hem fiyatlar, hem de sıcaklık alıcı ve satıcıyı terletti.

Kentte sıcak hava dalgası devam ediyor. Araç termometresi 46 dereceyi gösterirken ikinci el oto pazarına gelen bazı alıcı ve satıcılar şemsiye ve şapka ile sıcaklardan korunmaya çalıştı. Hem sıcaklık, hem de fiyatlar vatandaşı terletti.

Pazara gelen müşterilerden Şaban Şen, sabah saatlerinde geldiğini, yüksek sıcakta şemsiye ile gezdiğini söyledi.

Araç bakıp almaya da çalıştığını belirten Şen, "Düşündüğüm fiyatların üstünde fiyatlar var. Yüksek sıcaklık, pazarlıkta olunca daha da terliyoruz. Gördüğünüz gibi şemsiye ile idare etmeye çalışıyoruz. Elimde de buz. Başka çare yok" dedi.

Müşterilerden Yusuf Balcı ise araba almaya geldiğini ifade ederek, "Diyarbakır sıcağında durduğumuz yerde ter içinde kalıyoruz. Hem hava sıcak, hem de pazarlık sıkı. Saat 06.30'dan beri buradayız. Hava gittikçe sıcak oluyor" şeklinde konuştu.