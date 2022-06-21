Diyarbakır'da karpuz yetiştiricilerine gübre ve ilaç desteğinde bulunuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır karpuzunun özgünlüğünü koruması amacıyla çiftçilere gübre ve ilaç desteğinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, Diyarbakır karpuzunun özgünlüğünü korumak ve üretimini teşvik etmek amacıyla 50 çiftçiye, gübre ve ilaç hibe etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erden, Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gübre ve ilaç dağıtımında yaptığı konuşmada, üreticiyi desteklemek amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Erden, "Diyarbakır'ın sembolü olan ve birçok alanda Diyarbakır'ın tanıtılmasına vesile olan karpuzumuzun desteklenmesi konusunda imkanlar dahilinde üreticilerimize gerekli destekleri sağlayacağız." dedi.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Nihat Nurbaki de çiftçilerin talebi ve Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun talimatları doğrultusunda malzeme dağıtımı yaptıklarını kaydetti.

Karpuz Yetiştiricileri Derneği Başkanı Adil Aydın ise, Diyarbakır karpuzunun gelecek nesillere aktarma çabası içinde olduklarını dile getirdi.

Destekleme çalışmalarının önemine dikkat çeken Aydın, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi diğer çiftçilere farklı kalemlerde destek veriyor. Çiftçilerimize bu desteklerin devam etmesini istiyoruz. Bu desteklerin dolayı başta Valimiz olmak üzere genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız ve kırsal kalkınma daire başkanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Çiftçilerden Ramazan Öz ise geçmişte olduğu gibi büyük ve lezzetli karpuz yetiştirmek istediklerini aktardı.

Gübre desteğiyle Diyarbakır karpuz yetiştiriciliğinin ivme kazanacağını ifade eden Öz, şöyle devam etti:

"Sur ilçesi Erimli köyünde karpuz yetiştiriyorum. Dedelerimiz, babalarımız da Diyarbakır karpuzu yetiştirmiş. Düzenlenen birçok karpuz festivali ve yarışmalarında dereceye girdim. 45 ve 55 kilogram ağırlığında karpuzlar yetiştirdik. Dedelerimizin zamanında yetiştirilen karpuzlar gibi 60, 70 kilo ağırlığında karpuzlar yetiştirmek istiyoruz. Bu amaçla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bizlere yardımda bulundu."