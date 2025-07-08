Diyarbakır İş Dünyasından Bankalara Kritik Toplantı

Diyarbakır İş Dünyasından Bankalara Kritik Toplantı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile bankalar, yüksek enflasyon ortamında finansal tedbirler almak üzere toplandı. İşletmelerin bankalarla olan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yatırım kararlarında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesinin de aralarında yer aldığı Diyarbakır iş dünyası temsilcileri, 11 tane kamu ve özel banka müdürleriyle düzenledikleri toplantılarda kararlar aldı.

Diyarbakır iş dünyası, 11 tane kamu ve özel banka müdürleri enflasyonist ortamda bilançolardaki artan finansal giderlerin yönetilmesi ve alınacak tedbirlere ilişkin düzenledikleri toplantıda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda Diyarbakır iş dünyası temsilcileri, yüksek enflasyonla seyreden ortamda üyelerini korumak amacıyla yapılması gerekenleri dile getirdi. Dönem dönem bir araya gelerek durum değerlendirilmesi, ayrıca yapılması gerekenlerle ilgili ortak çalışma kararı alındı. Özellikle işletmelerle bankalar arasında ilişkilerin daha güçlü ve sağlıklı kurulmasıyla ilgiliyle de ortak çalışma kararı alındı.

Diyarbakır iş dünyası ve bankalardan firmalara şu uyarılar yapıldı:

"Firmalar, kendi şirket faaliyet konuları dışında yatırım yaparken daha fazla dikkat etmelidir. Konjonktür, fizibilite ve öz sermaye yeterlilikleri konusunda detay analiz yapılmalıdır. Firmaların finans kuruluşlarından kullanacakları kredi şirket faaliyet alanı ile ilgili kullanılmalıdır; Vade ve finansman maliyeti şirket yatırımı ve karlılığı ile uyumlu olmalıdır. Firmalarımız özellikle uzun vadeli ve sabit yatırımlar için kullanmış oldukları kısa vadeli kredilerini, sağlıklı yönetebilmeleri için ilgili finans kuruluşları ile irtibata geçerek, ödeme tablosunu birlikte oluşturmalılar. İşletmeler, Finansman kuruluşları ve DTSO ile görüş alışverişinde bulunmalı ve müşavirlik desteği almalıdır. Her firmanın kendine özgü özel durumları olabilir, finansman yönetmede veya finansman desteği ihtiyacında mutlaka bankaların şube /bölge/ilgili birimleri ile irtibata geçmelidir. Kredi teminatları yapısında, bölgesel ve sektörel farklılıklar olabileceği için banka yetkilileri ile görüşülmelidir. Özellikle ticari firmalarımız, muhasebe ve finans yönetimi departmanlarını ayırmalı ve ayrı profesyoneller ile takip etmelidir. Sanayicilik yapan ve asıl faaliyeti gayrimenkul olmayan şirketlerimizin yüksek maliyetli ve kısa vadeli krediler ile gayrimenkul fonlaması yapması her konjonktürde doğru olamayabilir, bu konuda daha dikkatli olmalılar." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek

Bahçeli'den Özel'e hem tepki hem destek: Madem bu talebinde ısrarlı...
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor! İşte ön plana çıkan model

Lise eğitimi sil baştan! İşte ön plana çıkan model
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım

İlk itiraf geldi: Yangını gördüm, kimseyi uyandırmadım
Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter'in ilk ifadesi

Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte ilk ifadesi
Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı

Babalarının mezarına gelen aile, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı: Daha fazla silah göndereceğiz

Savaş ilanı gibi rest! Trump'tan Putin'i çıldırtacak karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.