Diyarbakır'dan Türkiye'ye Mandıra Peyniri Gönderiliyor

Diyarbakır'ın Ergan ilçesinde köy halkının kendi imkanlarıyla ürettiği mandıra peyniri, Türkiye'nin birçok noktasına gönderilerek sofraların vazgeçilmez tadı oluyor. Ergani ilçesine bağlı Güneştepe köyünde 20 yıldır mandıracılık yapan Zülfük Gümüş, kendi imkanlarıyla günlük 11 köyden topladıkları sütlerle, ürettikleri çeşit çeşit peyniri hem Diyarbakır hem de Türkiye'nin bir çok noktasına gönderiyorlar. Üretilen peynir sayesinde köydeki 10 kişiye de istihdam sağlanıyor.

Diyarbakır'ın Ergan ilçesinde köy halkının kendi imkanlarıyla ürettiği mandıra peyniri, Türkiye'nin birçok noktasına gönderilerek sofraların vazgeçilmez tadı oluyor.

Ergani ilçesine bağlı Güneştepe köyünde 20 yıldır mandıracılık yapan Zülfük Gümüş, kendi imkanlarıyla günlük 11 köyden topladıkları sütlerle, ürettikleri çeşit çeşit peyniri hem Diyarbakır hem de Türkiye'nin bir çok noktasına gönderiyorlar. Bahar aylarında ineklerin süt oranının yüksek olmasından dolayı günlük 8 ton süt toplayarak 1 tona yakın peynir üretiliyor. Yaz aylarında ise ineklerin sütten kesilmesinden dolayı bu oran 2 tona kadar düşerek günlük 300 kilo peynir üretimi yapılıyor. Üretilen peynir sayesinde köydeki 10 kişiye de istihdam sağlanıyor.

Köyden topladıkları sütleri hiçbir katkı maddesi kullanmadan doğal bir şekilde vatandaşlara sattıklarını dile getiren Zülfük Gümüş kargolara da yetişemediklerini söyledi. Gümüş, "20 yıldır mandıracıyım. İlçemizde 11 köyün sütünü toplayıp bulunduğumuz köye getirip mayalıyoruz. Bahar ayında 7-8 kişi çalışıyoruz. Şuanda 4 kişi çalışıyoruz. Bahar ayında süt fazla olduğu için 10 kişiye kadar da çalışabiliyoruz. Bahar ayında 7-8 ton süt topluyoruz, günlük 1 ton peynir üretiyoruz. Yaz aylarında ineklerin sütten kesilmesinden dolayı 2 tona kadar düşüyor günde 300 kilo peynir üretiyoruz. Ürettiğimiz peynirleri Diyarbakır ve Türkiye'nin birçok iline kargoyla gönderebiliyoruz. Kargolarımız durmuyor siparişlere yetişemiyoruz. Çeşitlerimiz çok. Lavaş, dil, ince örgü ve fitil çeşitlerini üretiyoruz. Köyden nasıl almışsak aynı şekilde vatandaşlarımıza sunuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR