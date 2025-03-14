Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Türkiye, ABD ile imzaladığı Ortak Girişim Anlaşması çerçevesinde Diyarbakır Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynaklarını geliştirecek. Bu kapsamda havzada kaya gazı üretilecek.

KAYA PETROLÜ

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezinin yaptığı çalışmalara göre Türkiye'de Güneydoğu Anadolu ve Trakya bölgelerinde teknik olarak çıkarılabilir toplam 651,3 milyar metreküp kaya gazı ve 4,7 milyar varil kaya petrolünün bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

HENÜZ ÜRETİME BAŞLANMADI

2010'larda söz konusu potansiyelin ekonomiye kazandırılması için çeşitli yabancı firmalarla arama ve sondaj faaliyetleri yürütüldüğünü ancak Diyarbakır'da henüz üretime başlanmadığını ifade eden Öner "Son yıllarda TPAO, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ve Trakya'da da 10 kuyuda kaya gazı ve kaya petrolü çalışmaları yürüttü.

"DEĞERİ TAM 350 MİLYAR DOLAR"

Diyarbakır'da 3 kuyuda sondaj tamamlanırken, 2 kuyuda ise sürüyor. Hedef, bahse konu 651,3 milyar metreküplük doğalgazın mümkün olan en yüksek düzeyde üretime alınması. Bugün bu gazın maddi değeri 350 milyar dolar" diye konuştu.