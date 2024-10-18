Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Buğday ve Arpa Hasadı Sonrası Saman Presleme İşlemleri Devam Ediyor

Diyarbakır'da Buğday ve Arpa Hasadı Sonrası Saman Presleme İşlemleri Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da buğday ve arpa hasadının tamamlanmasının ardından, doğu illerindeki besicilere yönelik günde 3 bin liraya saman presleme işlemleri sürüyor. İşçiler, yazın aşırı sıcaklarda çalışarak tonlarca samanı presleyip kış için hazırlık yapıyor.

Diyarbakır'da buğday ve arpa hasadıyla birlikte doğu illerindeki besiciler için günde 3 bin liraya saman presleme işlemi devam ediyor.

Ekilebilir arazileriyle Türkiye'nin önemli tarımsal üretim illerinden Diyarbakır'da arpa ve buğday hasadı tamamlanmıştı, doğu illerindeki besiciler için saman presleme işlemi ise devam ediyor. Yazın 40 derece üzeri sıcakta sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayıp gece saatlerine kadar tonlarca samanı presleyen işçiler, günde 3 bin lira kazançla bu işin son günlerinde mesailerini sürdürüyor.

İşveren Mehmet Güler, yazın başladıklarını, 4-5 ay saman için çok yoğun olduğunu söyledi. Sabah 05.00'te başlayıp gece 01.00'e kadar sürdüğünü belirten Güler, "Kışa doğru gidince saman yüklememiz azalıyor. Günde 70-80 ton oluyor. Bu zamanlar tonajlar düşüyor. Şu anda dökme saman presliyoruz. Erzincan, Erzurum illerindeki besicilere gönderiyoruz. Besiciler için kışa hazırlık yapıyoruz" dedi.

Bu yoğunluklarının 1-2 ay daha süreceğini ifade eden Güler, "Yazın aşırı sıcaktan dolayı işçilerimiz çok zorlanıyor. Bu mevsimde pres işi çok güzel. Hava serin, işçiler de yorulmuyor. Şimdi sabah 07.00'de başlıyoruz, akşam 19.00-20.00'ye kadar. Ton başı alıyorlar, günlükleri 3 bine geliyor. Ne kadar çok yüklerlerse o kadar iyi para alıyorlar" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Ekonomi Güncel Tarım

Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

 Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum

Bu da Bakan Şimşek'in tasarrufu: Arkadaşlara dedim ki...
Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı Hatice Kübra Ateş sevgilisinin yanından çıktı! Hatice Kübra Ateş olayı nedir, kimdir ve kaç yaşında? One Direction ne zaman, neden dağıldı? One Direction Zayn neden ayrıldı, şimdi ne yapıyorlar, kaç yaşındalar? Cilt bakımında E vitamini nasıl kullanılır? E vitamini yüze nasıl sürülür? 2025 IMEI kaydı ücreti artacak mı, ne kadar olacak? Yurt dışı telefon kayıt ücretine zam var mı? BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 18 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Saatler geri alınacak mı? 2024 kış saati uygulamasına geçilecek mi? Türkiye kış saati uygulamasına geçti mi, ne zaman? 19 Ekim hangi burç? 19 Ekim burç özellikleri neler, yükseleni ne? Fuat Keyman öldü mü, neden öldü? Fuat Keyman'ın hastalığı nedir? Samsunspor- Fenerbahçe maçı ne zaman? (Süper Lig 9. hafta) Samsunspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Skyfall James Bond Varda Köprüsü sahnesi! Varda Köprüsü'nde hangi filmler çekildi? İKAS EYÜPSPOR- GÖZTEPE maçı ne zaman? İkas Eyüpspor- Göztepe maçı saat kaçta, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.