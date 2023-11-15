Diyarbakır'da Arılar Kışa Hazırlanıyor

Arıların 'tatlı uykusu' başladı...Gezgin arıcı, arılarını kışa hazırlıyor

400 kovanda bulunan arılar, soğuk havadan korumak için straforlanıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan gezgin arıcı, 400 kovanda bulunan arıları soğuk havadan korumak için çift tarafa strafor atarak kışa hazırlıyor.

Türkiye'de bal üretiminin önemli merkezlerinden Diyarbakır'da, soğuk havalardan korunması için yüksek yerlerden getirilen arıların kışlatma çalışması tamamlandı.

Kavurucu sıcakların geride bırakılmasıyla Elazığ'dan, Çermik ilçesine gelen gezgin arıcı, 400 kovanda bulunan arılarını 20 Şubat'a kadar açamayacak şekilde her iki tarafa strafor atarak kışa hazırladı.

Arıcı, bu yöntemle arıların hem telef olmasının önüne geçiyor hem de bir sonraki sezona daha sağlıklı girmelerini sağlıyor.

Arıcı Zülküf Özkan (38), İHA muhabirine, 2018'de aracılığa başladığını, 5 yıldır arı işi yaptığını ve şu anda 400 adet kovanı olduğunu söyledi.

Arıların plakası üzerinde olduğunu belirten Özkan, "Bu arıları özelikle Elazığ'a götürüyoruz. Elazığ'da da, keven ve kekik fazla olduğu için götürüyoruz. Şükürler olsun bu sene iyiydi. Herkes alacağını aldı. Şimdide arının ihtiyacı olarak arılara strafor atıyoruz. İçinde bal olmayan kovanlara şerbetlememiz lazım. Bunlar, aç kalmaması için ve ilkbaharda güzel çıkması için yaptığımız şeyler" dedi.

Çalışmaya 11'inci ayda başladıklarını ve bir haftalık işleri olduğunu ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"20 Şubat'a kadar arı kovanlarımızı açamayız. Burası soğuk olduğu için çift taraf strafor atıyoruz. Kışın, zayıf olan arı var, güçlü olan var. Yeri sıcak olsun. Yaptığımız iş bu. Şubattan sonra ana kontrollünü ediyoruz. Poşetlere şurup koyacağız. İçinde zayıf olanları belirliyoruz. Güçlüden takviye veriyoruz. Yerini değiştirmemiz gerekiyorsa yerini değiştiriyoruz."

"Bu sene balın tenekesini 2 bin 400 liradan verdik"

Ürettiklerinin süzme bal olduğunu aktaran Özkan, "Tüccara çalışıyoruz tenekemiz 28 kilo geliyor. Bu sene balın tenekesini 2 bin 400 liradan verdik. Allah, devletimizden razı olsun. Geçen sene 30 çuval şeker verdiler. Kovan başına 4 kilo şeker aldık. Yüz bin kere şükürler olsun" ifadelerinde bulundu.