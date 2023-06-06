Diyarbakır'da 84 milyon liralık atölye projesi imzalandı

Diyarbakır Valiliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından 84 milyon liralık atölye projesi sözleşmesinin imza töreni gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kentte girişimcilere ve firmalara yönelik üretim ve istihdamın telafisi için 18 adet atölye hayata geçirilecek.

Diyarbakır Valiliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) tarafından 84 milyon liralık atölye projesi sözleşmesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valiliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) işbirliğince yeni bir projeye daha imza atıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kentte girişimcilere ve firmalara yönelik üretim ve istihdamın telafisi için 18 adet atölye hayata geçiriliyor.

İmza töreninde konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, kentin yararına atılan projenin imzasında 54 milyon liranın Kalkınma Ajansı, 30 milyon liranın ise OSB yönetimi tarafından karşılandığını belirtti.

Su, "İlimizde yine istihdam için çok önemli bir projeye daha imza atıyoruz. İlimizde 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremden etkilenen illerinden birisidir. Bu çerçevede istihdama yönelik ilimizde birçok proje yürütüyoruz. Bunlarda bir kısmı da tekstil konusunda yaptığımız projelerdir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz ve paydaş kurumlar vasıtasıyla değişik tekstillere yönelik, yoğun iş gücü gerektiren sektör olarak tekstil konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Organize Sanayi Bölgemizin (OSB) içinde yaklaşık 22 bin metrekare bir alanda 10 tanesi bin metrekare olmak üzere, 8 tanesi 500 metrekare olmak üzere 18 adet işlik yapma projesinin imzası atıldı. Burada yapılan işliklerle yaklaşık 1000'den fazla kardeşimize istihdam imkanını sağlamış olacağız. Bu projemizin maliyeti yaklaşık 84 milyon liradır. Bunun 54 milyon lirasını Kalkınma Ajansımız gerçekleştiriyor. 30 milyon lirasını da OSB yönetimi tarafından destekleniyor" dedi.

6 Şubat tarihindeki yıkıcı depremle birlikte ekonomik ve sosyal açıdan tekrardan yaraların sarılması için yeni projelere imza attıklarını ifade eden Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, "Bir araya geldiğimiz program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz tarafından 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında illerimizde ekonomik ve sosyal açıdan tekrardan yaraların sarılması, eski durumuna geçiş döneminin hızlandırılması ile alakalı projeler gerçekleştiriyoruz. Bu projeler ile ilgili düzenlenen bölgesel kalkınma odaklı acil eylem programı çerçevesinde bir projemiz destek almaya hak kazandı. Organize Sanayi Bölgemizle beraber yaklaşık 18 adet işlik hayata geçireceğiz. Özellikle deprem sonrasında bina altlarında kalan, depremden etkilenen ve maalesef bu çerçevede üretim kaybı yaşayan girişimcilerimizi, firmalarımıza yer sağlayarak gerek üretim ve istihdamın telafisini sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, projenin kentte istihdam oluşturacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu projenin yapılış amacı depremde zarar gören, şehir içindeki bina altlarında çalışan tekstil firmalarına yönelik yaralarını sarmayı hedefliyoruz. Organize Sanayide üretim yapmakla normal fabrikada üretim yapma arasında çok büyük fark var." - DİYARBAKIR