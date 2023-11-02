Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kayıp Kaçak Su Kullanımını Engelliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayıp kaçak su kullanımını engellemek için ana sayaç uygulamasını yaygınlaştırıyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu kullanımında vatandaşların haklarını korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ana sayaçlar sayesinde su kayıpları önleniyor ve suyun daha verimli kullanımı sağlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayıp kaçak su kullanımını engellemek için ana sayaç uygulamasını yaygınlaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu kullanımında kentte ikamet eden vatandaşların haklarını korumak amacıyla kayıp kaçağa yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yeşil alanlar, yangın hidrantları, şamandıralar, sığınaklar, yüzme havuzları ve depoları bünyesinde barındıran sitelere, toplu konut alanları, siteler, alışveriş alanları, pasajlar, pazar yerleri, mesire alanları ve birden fazla abonesi olan kompleks yapılara ana sayaç takıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ana sayaç kullanımının içme suyunu koruma açısından önemli olduğunu kaydetti.

Tutşi, şöyle devam etti:

"Ana sayaçların takılmasıyla birlikte, şebeke suyunun sondaj ve yeraltı sularına karışması, depo sızıntılarına ve site veya parsel içerisindeki kırık boruların tespiti ve sızıntıların engellenmesi sağlanıyor. Bu sayede, kaybolan sular Diyarbakır halkına geri kazandırılmış oluyor. Uygulamayla sitelerde tüketilen su miktarı, tahakkuk oranları ve saha üzerinde oluşan fiziki kaçaklar kolaylıkla tespit edilebiliyor. Ana sayaç kullanımı kayıp kaçak su kullanımını önlemesiyle beraber, suyun daha verimli kullanımını ve abonelerin adil bir şekilde su faturası ödemesini sağlıyor."