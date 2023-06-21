Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, katıldığı buğday hasat programında, 2 milyon 800 bin dekar civarında bir ekimle 1 milyon 200 bin ton verimin elde edileceğini açıkladı.

Diyarbakır buğdayında rekolte hedefi 1 milyon 200 bin ton

Diyarbakır valisi kolları sıvadı, buğday hasadını gerçekleştirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, katıldığı buğday hasat programında, 2 milyon 800 bin dekar civarında bir ekimle 1 milyon 200 bin ton verimin elde edileceğini açıkladı.

Sur ilçesine bağlı Bağpınar Mahallesi'nde Diyarbakır Valiliği ve İl Tarım Müdürlüğünce düzenlenen buğday hasadı programına Vali Su, İl Tarım Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, ilçe kaymakamları, kamu kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

Hasadın gerçekleştiği tarlada konuşmasından önce kolları sıvayan Vali Su, biçerdövere binerek buğday üreticileriyle birlikte hasat yaptı.

Buğday hasadının bol ve bereketli olması dileğiyle konuşmasına başlayan Su, Diyarbakır'ın her sektörde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, kentin yaklaşık 7 milyon dekar tarım alanına sahip olunduğunu ifade etti.

Tarımsal üretimde Diyarbakır'ın Türkiye'de 7. sırada olduğunu açıklayan Su, şunları kaydetti:

"Tarım, hayvancılık, turizm, ekonomi, her alanda nereye bakarsak ciddi bir potansiyelimiz var. Tarım sektöründe biz Türkiye'de önemli bir konuma sahibiz. İlimizde yaklaşık 7 milyon dekar tarım alanına sahibiz. Bitkisel üretim değerimiz yaklaşık 6 buçuk milyar liradır. Bu rakamla Türkiye'de bitkisel üretim değeri açısından 14. sıradayız. Bizim tarımsal üretim değerimiz toplamda baktığımız zaman 15.3 milyar ile Türkiye'de 7. sıradayız. Tarımsal anlamda hakikaten Diyarbakır ili olarak önemli bir yere sahibiz."

"Hububat alanımız yaklaşık 3 buçuk milyon dekar alana sahip"

Kentteki kuru tarım yapılan arazilerde yüzde 50'nin üzerinde hasadın tamamlandığını dile getiren Su, "Tarımsal alanlarımızdan hububat alanımız yaklaşık 3,5 milyon dekar alana sahip. Bunun yaklaşık 2 milyon 800 bin dekarında buğday, 700 bin dekarında da arpa ekimi gerçekleştiriyoruz. İl olarak kırmızı mercimek üretiminde Türkiye'de 2. sırada, buğday üretiminde 5. sırada, arpa üretiminde 11. sırada, nohut üretimindeyse 16. sıradayız. Bu anlamda üreticimize her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Buğday fiyatlarımız malumunuz açıklandı. Bu fiyatlardan çiftçimiz çok memnun. İnşallah gittikçe de buğday ve arpa üretiminin daha da gelişmesinde önemli bir katkı sağlanmış olunacak. İlimiz açısından inşallah bu sene 2 milyon 800 bin dekar civarında bir ekimle tahmini rekoltemiz 1 milyon 200 bin ton civarında tahmin ediyoruz. Şu anda hasat dönemimiz başladı. Malumunuz 6 Haziran itibariyle ilimizin genelinde hububatlarla ilgili hasadımız başladı. Bu hasat şuanda da devam ediyor. Özellikle kuru tarım yapılan arazilerimizde hemen hemen yüzde 50'nin üzerinde hasatlar gerçekleşti" dedi.