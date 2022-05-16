Disk-Ar: Çalışabilir 64 Milyonun Sadece 20,8 Milyonu Kayıtlı, Tam Zamanlı İstihdamda - Haberler

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nu yayınladı. Buna göre, çalışabilir durumdaki 64 milyon kişiden sadece 20,8'i kayıtlı ve tam zamanlı olarak istihdam ediliyor. Geniş tanımlı genç işsizliği ise yüzde 41 oranında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022'nin birinci çeyreğindeki istihdam sayısı 2021'in aynı dönemine göre 2 milyon 183 bin kişi arttı. Böylece mevsim etkisinden arındırılmış istihdam sayısı bu yılın birinci çeyreğinde 29 milyon 964 bin oldu. Bu durumda istihdam oranın yüzde 2,7 puanlık artışla yüzde 46,6 olduğu açıklandı.

"TÜİK'İN VERİLERİ RESMİN SINIRLI BİR KISMINI GÖSTERMEKTEDİR"

DİSK-AR'ın hazırladığı raporda ise TÜİK'in açıkladığı bu rakamlarla ilgili olarak, "TÜİK'in resmi istihdam verileri de tıpkı dar tanımlı işsizlik verileri gibi resmin sadece sınırlı bir kısmını göstermektedir. İstihdam verileri tek başına istihdamın niteliği konusunda bilgi vermemektedir. Bu nedenle alternatif istihdam hesaplamalarına da ihtiyaç vardır" denildi.

DİSK-AR'ın İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nda işsizlik ile ilgili şu veriler yer aldı:

"KADINLARDA KAYITLI VE TAM ZAMANLI ÇALIŞMA ORANI YÜZDE 29,5: TU¨I·K'in resmi istihdam oranı 2022 birinci çeyrekte yüzde 46,6 olarak açıklanırken, DI·SK-AR tarafından TU¨I·K verilerinden hareketle hesaplanan kayıtlı, tam zamanlı istihdam oranı yüzde 32,5 olarak gerçekleşti. Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 29,5 olarak açıklanmışken kayıtlı, tam zamanlı istihdam oranı yüzde 18,1 ve erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 64 olarak açıklanmışken kayıtlı tam zamanlı istihdam oranı yüzde 47,1 olarak hesaplandı.

63 MİLYON KİŞİNİN SADECE 20,8 MİLYONU KAYITLI VE TAM ZAMALI ÇALIŞIYOR: Böylece kayıtlı tam zamanlı istihdam oranı, resmi istihdam oranından genelde 14,1 puan, kadınlarda 11,4 ve erkeklerde ise 16,9 puan düşük olarak gerçekleşti. DİSK-AR tarafından gerçekleştirilen hesaplamada çalışma çağındaki (15+ yaş) 64,3 milyon kişinin sadece 20,8 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdam kapsamında çalıştığı ortaya çıktı. Çalışma çağındaki 32,5 milyon kadının ise sadece 5,8 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istidamda, çalışma çağındaki 31,8 milyon erkeğin ise 15 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istidamda yer alıyor

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 22,6: TÜİK'e göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 2022 birinci çeyrekte, 2021 birinci çeyreğe göre 344 bin kişi azalarak 3 milyon 854 bin olarak gerçekleşti. DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise 2022 birinci çeyrekte 8 milyon 367 bin oldu. TÜİK tarafından 2021 birinci çeyrekte yüzde 13,1 olarak açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı bir yılda 1,7 puan azalarak yüzde 11,4 olarak, mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı ise 2021 birinci çeyreğine göre 5,3 puan azalarak yüzde 22,6 olarak açıklandı. Böylece 2022 birinci çeyreğinde (mevsim etkisinden arındırılmış) dar tanımlı işsizlik oranı ile mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı arasında 11,2 puanlık, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı ile geniş tanımlı işsiz sayısı arasında ise 4 milyon 522 bin kişilik bir fark ortaya çıkmış oldu.

GENİŞ TANIMLI GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 41: Covid-19 döneminin işgücü piyasalarında yarattığı tahribattan gençler daha fazla etkileniyor. Salgın döneminde gençler işgücü piyasasından daha hızlı çekildi. İşi olmayan milyonlarca genç ya iş aramayı bıraktı ya da işgücü piyasasına girişlerini geciktirdi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 nedeniyle genç işsizliği oldukça yükseldi. TÜİK genç işsizliğini 2022'nin birinci çeyreğinde yüzde 21 olarak açıkladı. Ancak TÜİK verileri, genelde olduğu gibi gençlerde de gerçek durumu yansıtmaktan uzak. TÜİK verilerinden yararlanarak hesapladığımız 15-24 yaş arası genç nüfusta geniş tanımlı işsizlik oranı 2022 birinci çeyreğinde yüzde 41 olarak gerçekleşti. Böylece geniş tanımlı genç işsizliği dar tanımlı genç işsizliğinden 20 puan fazla olarak hesaplandı."