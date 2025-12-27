DİSİDER Başkanı Akbaş: 'Özellikle son çeyrekte bazı güzel ve olumlu sinyaller aldık'

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, dünyada da daralan bir ticaret olduğunu belirterek, "Dolayısıyla ülkemiz de bu rüzgarın altında kaldı. Ama ben şuna inanıyorum; bu süreç içerisinde, özellikle son çeyrekte bazı güzel ve olumlu sinyaller aldık. Enflasyonun gerekli şekilde daha düşük seviyelere ilerlemesi, faiz oranlarının Merkez Bankası'nın belirlediği doğrultuda düşmesi bizi ayrıca sevindirdi" dedi.

DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, 2025 yılında iş dünyası olarak hedefledikleri olduğunu, hedeflerin yüksek olduğunu söyleyerek, ona yetişemediklerini ama toplumsal sorumluluk bilinciyle ayakta durmak ve üretimi artırabilmek için yine gayretleri olduğunu ifade etti. Çalışmalarının devam ettiğini belirten Akbaş, "Bu konuda sanayicilerimiz ve üreticilerimiz ciddi bir özveriyle gayret gösterdiler. Tabii ki zor bir süreçti. Dünyada da daralan bir ticaret var. Dolayısıyla ülkemiz de bu rüzgarın altında kaldı. Ama ben şuna inanıyorum; bu süreç içerisinde, özellikle son çeyrekte bazı güzel ve olumlu sinyaller aldık. Enflasyonun gerekli şekilde daha düşük seviyelere ilerlemesi, faiz oranlarının Merkez Bankası'nın belirlediği doğrultuda düşmesi bizi ayrıca sevindirdi. Bunun yanında, 2025'te 'Terörsüz Türkiye' süreciyle başlayan ve PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesiyle devam eden gelişmeler, iş dünyamız açısından büyük bir fayda sağladı. Ben bunun yansımalarını 2026 yılında çok daha net göreceğimizi düşünüyorum. 2025 yılında genel olarak sanayicilerimizin en fazla zorlandığı konuların başında finansal erişim geldi. Ancak hedefimizi yüksek tutmuştuk. Bu hedefin biraz gerisinde kalmış olsak da umudumuzu kırmadık. Yolumuza devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz" dedi.

2026'da öncelikle 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ülkenin gündeminden tamamen çıkmasını istediklerini kaydeden Akbaş, "Hiçbir şekilde artık anılmamasını istiyoruz. Bu çok önemli, önümüzü çok açacaktır. İkinci olarak; yeni teşvikler, yeni imkanlar, özellikle finansal erişim konusunda kolaylıklar sağlanması ve bazı yapılandırmalarla topyekün bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ben bu konuda hükümetin 2026 yılında böyle bir seferberlik ilan edeceğine inanıyorum. Biz de bu yönde bir beklenti içerisindeyiz. Ciddi anlamda genç bir nüfusa sahibiz, ciddi anlamda bir beşeri sermayemiz var. Altyapı olarak da güçlüyüz. Sadece biraz daha güçlenmeye ve desteklenmeye ihtiyacımız var. Bu konuda bir beklentimiz var. İnanıyoruz ve bu süreçte destekleneceğimize güveniyoruz. Çünkü ancak bu şekilde yol alabiliriz. Biraz daha gayretimiz olacak, biraz daha çalışmamız olacak. Ama şu bir gerçek ki bizim yeni bir hikaye yazmaya da ihtiyacımız var. O hikayeyi de hep birlikte yazacağız. Bu zorlu süreçte üretmeye devam eden, emek veren, tüm zorluklara rağmen çalışan bütün üyelerimize, sanayicilerimize ve herkese çok teşekkür ediyorum. 2026 yılının kendilerine mutluluk, bereket, huzur ve barış getirmesini; aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR