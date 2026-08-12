Dış ticaret haddi Haziran'da 90,1'e geriledi

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Haziran ayında 90,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,2 puan azalarak, 2026 yılı Haziran ayında 90,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8 arttı, yakıtlarda yüzde 40,7 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,6 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 8,1 arttı

İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 25,8 arttı, yakıtlarda yüzde 29,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,7 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 12,9 arttı

İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 39,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,6 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 9,0 arttı

İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 46,8 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 25,9 arttı, yakıtlarda yüzde 7,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 5,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Mayıs ayında 147,5 iken 2026 Haziran ayında yüzde 5,5 oranında azalarak 139,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Haziran ayında 148,9 iken 2026 yılı Haziran ayında yüzde 5,7 oranında azalarak 140,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 8,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Mayıs ayında 116,3 iken 2026 Haziran ayında yüzde 8,3 oranında artarak 126,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Haziran ayında 130,9 iken 2026 yılı Haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 127,6 oldu.

Dış ticaret haddi 2026 yılı Haziran ayında 90,1 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Haziran ayında 90,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,2 puan azalarak, 2026 yılı Haziran ayında 90,1 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı