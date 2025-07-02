Diş Sıkma Sorunu Çocukların Sağlığını Tehdit Ediyor

Diş Sıkma Sorunu Çocukların Sağlığını Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, diş sıkmanın çocuklar üzerinde ciddi fiziksel ve ruhsal etkileri olabileceğini belirtti. Geceleri diş sıkmanın, fiziksel sağlık sorunlarının yanı sıra stres ve kaygının da habercisi olabileceğini vurguladı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Pedodonti Uzmanı Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, diş sıkmanın tedavi edilmediğinde çocukların hem fiziksel gelişimini hem de ruhsal sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, geceleri çocukların dişlerini sıkma durumu, hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını tehdit eden ciddi bir sorunun işaretçisi olabiliyor.

"Bruksizm" olarak bilinen bu durum, tedavi edilmediğinde çene yapısında bozulmalara, dişlerde kalıcı hasarlara, baş ve kulak ağrılarına yol açabiliyor.

Fiziksel etkilerinin yanı sıra genellikle stres ve kaygı gibi ruhsal durumların bir yansıması olan sorun, çocukların genel huzurunu da olumsuz etkiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Münevveroğlu, bruksizmin, özellikle gece uykuda görülen, bazen de gündüz ortaya çıkan diş sıkma veya gıcırdatma alışkanlığı olduğunu belirtti.

Münevveroğlu, gece diş sıkıp gıcırdatan çocuklarda gündüz saatlerinde baş, çene ağrısı, dişlerde aşınma ve hassasiyet görülebileceğini aktardı.

Diş sıkmasına yol açan pek çok faktör bulunduğuna dikkati çeken Münevveroğlu, "Stres ve kaygı bozuklukları, genetik yatkınlık, alerjik durumlar, çene kapanışındaki bozukluklar ve kötü ağız alışkanlıkları bruksizme neden olabilir. Bunlar arasında en önemli faktör ise stres ve kaygıdır. Özellikle duygusal olarak hassas çocuklar yaşadıkları stresi gece diş sıkma yoluyla dışa vurabilir, ailelerin bu konuda dikkatli olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Münevveroğlu diş sıkma tedavisinde en önemli adımın farkındalık olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aileler eğer çocuklarının diş sıktığını, gıcırdattığını duyuyorsa, diş hassasiyeti, çene veya baş ağrısından şikayet ediyorsa mutlaka bir çocuk diş hekimine başvurmalıdır. Her diş sıkma vakası tedavi gerektirmez ancak ilerleyen semptomların görüldüğü durumlarda gece plağı uygulamaları, medikal tedavi ya da psikolojik destek gibi yöntemlere başvurabiliyoruz.

Diş sıkma tedavi edilmediğinde çene ve baş ağrıları artabilir, çene eklemlerinde ağrıya ve diş boyutlarının azalmasına yol açabilir. Bu da uzun vadede estetik olarak da olumsuz sonuçlar doğurabilir. Çocuklarda bu tür belirtiler fark edildiğinde gecikmeden çocuk diş hekimine başvurulmalı. Erken müdahale ile çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini korumak mümkün."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında

Bakan Yumaklı'dan yüreklere su serpen açıklama
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi

Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den misilleme geldi
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var

10 bin lira için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte toplanan imza sayısı

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte toplanan imza sayısı
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var

Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.