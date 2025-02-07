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Diş Hekimi Uyardı: Gece Biberonla Beslenme Diş Sağlığını Tehdit Ediyor

Diş Hekimi Uyardı: Gece Biberonla Beslenme Diş Sağlığını Tehdit Ediyor
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Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Dr. Mehran Moghbel, gece biberonla beslenmenin çocuklarda biberon çürüğüne yol açtığını belirtti. Yetersiz ağız hijyeninin süt dişi enfeksiyonlarına neden olduğunu vurgulayan Moghbel, erken yaşta diş bakımı ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinden Dr. Öğretim Üyesi Mehran Moghbel, gece biberonla beslenmenin biberon çürüğüne neden olup çocukların diş sağlığını ve konuşma gelişimini tehlikeye attığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, süt dişi enfeksiyonları çocukların sağlığını etkileyen önemli sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu enfeksiyonlar, diş sağlığının yanı sıra çocukların genel sağlığını da tehdit edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moghbel, süt dişi enfeksiyonlarının ortaya çıkmasının temel nedenlerinden birinin yetersiz ağız hijyeni olduğunu belirtti.

Moghbel, çocukların dişlerini yeterince fırçalamamalarının ya da doğru fırçalama tekniklerini kullanmamalarının, diş çürüklerinin ve enfeksiyonların başlıca sebeplerinden olduğu bilgisini paylaştı.

Şekerli ve asitli yiyeceklerin aşırı tüketilmesinin de enfeksiyon riskini artırdığını vurgulayan Moghbel, fazla şekerin diş üzerinde bakteri çoğalmasına neden olarak diş çürüklerini tetiklediğini aktardı.

Moghbel, gece biberonla çocuğa süt ya da meyve suyu verilmesinin de "biberon çürüğü" olarak bilinen ciddi probleme yol açabildiğine dikkati çekerek, "Bu duruma karşı önlem alınmadığı takdirde, diş kaybının yanı sıra ağız sağlığında ciddi problemler, beslenme alışkanlıklarında zorluklar ve konuşma gelişiminde aksaklıklar yaşanabilir. Biberon çürüğünün önlenmesi için erken yaşta doğru diş bakımı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, çürükler ilerleyerek çocuğun genel sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir." açıklamalarında bulundu.

"Bebeklerin ilk dişi çıktığı anda bile dişlerin temizlenmesi gerekir"

Süt dişi enfeksiyonlarından korunmak için erken dönemde diş bakımının büyük bir önem taşıdığını aktaran Moghbel, "Bebeklerin ilk dişi çıktığı anda bile dişlerin temizlenmesi gerekir. Bunun için nemli bir gazlı bez ya da diş etlerine zarar vermeyen yumuşak bir bez kullanılabilir. Daha sonraki dönemlerde çocuğun yaşına uygun bir diş fırçası ve florür içeren diş macunuyla dişlerin günlük temizliği sağlanmalıdır. Gün içinde en az iki kez, özellikle gece yatmadan önce dişlerin fırçalanması enfeksiyon riskini azaltan etkili bir yöntemdir." ifadelerini kullandı.

Moghbel, beslenme alışkanlıklarının da diş sağlığı için kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şekerli ve yapışkan gıdaların yerine meyve ve sebze gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmelidir. Gece biberonla beslenme alışkanlığından kaçınmak da çözüm yollarından biridir. Bunun yerine, çocuğun su içmesini sağlamak daha faydalı bir alışkanlık kazandırabilir. Düzenli diş hekimi kontrollerinin süt dişi enfeksiyonlarını önlemede kritik öneme sahiptir. Bebeklerin ilk dişi çıktıktan sonra ve en geç bir yaşında diş hekimi ziyareti yapılmalıdır. Bu kontroller, hem çürüklerin erken tespit edilmesini sağlar hem de çocuğun diş hekimine alışmasını kolaylaştırır."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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