Diş Dolgusu İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Bayındır Beşiktaş Diş Kliniği Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Hale Akduman, kötü ağız hijyeni, düzenli diş kontrollerinin aksatılması ve şekerli ya da asitli gıdaların aşırı tüketimi gibi faktörlerin dolgu yapılan dişlerin zamanla tekrar çürümesine sebep olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, diş dolgusu, çürük, kırık, aşınma veya diş arası boşluklar gibi sebeplerle oluşan doku kaybının dolgu materyalleri ile onarıldığı bir tedavi yöntemi olarak tanımlanıyor. Diş çürükleri, kırıklar, aşınmalar ya da dişler arası boşluklar gibi pek çok farklı sorunun çözümünde tercih edilen diş dolgusu, dişin estetiğini ve işlevi yeniden kazandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dt. Akduman, dolgu işleminde öncelikle tedavi edilecek bölgenin lokal anesteziyle uyuşturulduğunu böylece hastanın işlem sırasında ağrı hissetmediğini aktardı.

Ardından çürük ya da renklenmiş dokunun uzaklaştırıldığını ve diş minesinde hafif bir pürüzlendirme işlemi yapıldığını paylaşan Akduman, "Dolgunun dişe sağlam bağlanabilmesi için 'bonding' adı verilen bağlantı işlemi gerçekleştirilir. Dişe uygun renkte seçilen dolgu materyali, dişe doğal bir form kazandıracak şekilde yerleştirilir ve mavi ışık cihazı kullanılarak sertleştirilir. İşlem, yükseklik kontrolü ve polisaj adı verilen pürüzsüzleştirme aşamasıyla tamamlanır." ifadelerini kullandı.

Akduman, kırık, aşınma ya da dişler arası boşluk gibi durumlarda ise çürük dokuyu kaldırmaya gerek kalmadan aynı işlemlerin uygulanabildiğini vurguladı.

Doku kaybının büyüklüğüne göre uygulanan dolgu yönteminin değişebildiğine dikkati çeken Akduman, küçük ve orta boyutlu çürüklerde kompozit dolguları, daha büyük doku kayıplarında ise seramik dolguları tercih ettiklerini kaydetti.

"Diş ipi kullanımı büyük önem taşıyor"

Akduman, dolgu işlemi süresinin, dişteki doku kaybının büyüklüğüne ve dişin konumuna bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini anımsatarak, genellikle bu işlemin 30 ila 60 dakika arasında tamamlandığını ve kompozit dolgu uygulamasının ardından, lokal anestezinin etkisinin geçmesiyle hastanın günlük yaşamına rahatlıkla devam edebileceğini kaydetti.

Dolgu yapılan dişlerin de zamanla tekrar çürüyebileceğine dikkati çeken Akduman, bunun başlıca nedenlerinin kötü ağız hijyeni, düzenli diş kontrollerinin aksatılması ve şekerli ya da asitli gıdaların aşırı tüketimi olduğunu belirtti.

Akduman, bu gibi durumlarda dolgu ile dişin bağlantı noktalarında sızıntı oluşabileceğine değinerek, "Zamanla dolgunun altı boşalır, bu da dolgunun düşmesine ya da kırılmasına neden olabilir. Bu sürecin önüne geçmek için düzenli ve özenli diş fırçalamanın yanı sıra, özellikle dolgunun temas ettiği bölgelerde diş ipi kullanımı büyük önem taşır." değerlendirmesinde bulundu.

Altında çürük oluşmamış, kırık ya da sızıntı göstermeyen dolguların uzun yıllar boyunca ağızda sorunsuz şekilde kalabildiğine dikkati çeken Akduman, geçmişte arka dişlerde sıklıkla tercih edilen amalgam dolguların yerini artık kompozit dolguların aldığını vurguladı.

"Uzun ömürlü dolgu için ağız hijyenine dikkat edilmesi gerekir"

Akduman, dolgu sonrasında, özellikle çürüğün temizlendiği bölgelerde iyileşme sürecine bağlı olarak ilk haftalarda hafif düzeyde hassasiyet görülebileceğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu hassasiyet genellikle geçicidir. Ancak dolgu derinse ya da sinire çok yakınsa, bazı durumlarda kanal tedavisi gerekebilir. Hamile bireylerin dolgu yaptırması için en uygun dönem genellikle hamileliğin ikinci üç ayıdır. Bu dönemde yapılan dolgu işlemleri daha güvenlidir. Emziren annelerde ise uygun lokal anestezi altında yapılan dolgu işlemlerinde emzirmeye ara verilmesine gerek yoktur. Yapılan bilimsel çalışmalar da bunu destekliyor.

Dolgu tedavisinden sonra ağız bakımına dikkat edilmesi gerekir. Her dolgu yapılan diş garanti altında değildir. Uzun ömürlü bir dolgu için hastaların düzenli diş hekimi kontrollerine gitmesi ve ağız hijyenine dikkat etmesi gerekir. Ayrıca hassasiyet ya da ağrı gibi belirtiler devam ederse, vakit kaybetmeden bir diş hekimine başvurulmalıdır."