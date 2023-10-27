Dilan ve Engin Polat'ın şirketlerine el konuldu

Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalar sonucunda Anadolu Adliyesi'nin kararıyla 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu.

- Dilan Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu

İSTANBUL - Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinde yapılan aramalar neticesinde bugün Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla şirketlere ait 22 milyon 372 Bin TL'ye el konuldu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan incelemenin sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin isteği üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmış ve yapılan aramalarda birçok materyale el konulmuştu. Savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği 22 Milyon 372 bin liranın el konulmasına karar verdi.