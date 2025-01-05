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DİKA'dan Batman'a 107 Milyon TL Destek ile Yeni Projeler

DİKA'dan Batman'a 107 Milyon TL Destek ile Yeni Projeler
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Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Batman'da 498 projeye toplam 107 milyon lira destek vermiş ve 2024 yılında da 9 projeye 43,2 milyon TL destek sağlamıştır. Bu desteklerle birlikte Batman'a 5 yeni tekstil fabrikası kazandırılmış ve 900 gencin istihdam edilmesi hedeflenmiştir.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) kurulduğu 2010 yılından bu yana Batman'da kamu kurumları, mahalli idareleri, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 498 projesine 107 milyon lira destek verdi.

DİKA tarafından Batman'da yapılan desteklemelere yönelik valilikten yapılan açıklamada, Batman'da 2024 yılında 9 projeye 43,2 milyon Türk Lirası destek veren DİKA'nın, ayrıca Batman'a 5 adet fabrika binası kazandırdığı kaydedildi. Açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği kapsamında yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla Batman OSB'de 5 tekstil fabrika binası kurularak yatırımcıların hizmetine sunuldu. Sağlanan 35 milyon TL destekle, 41 milyon liralık yatırım hayata geçirildi. Faaliyete geçen bu tesislerde 900 gencin istihdam edilmesi sağlanacak" denildi.

Hasankeyf'in doğal ve tarihi zenginlikleri turizme kazandırılıyor

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen Hasankeyf Kalesi 2. ve 3. etap yürüyüş yolu çevre düzenlemesi projesine 5 milyon TL destek sağlandığı belirtilen açıklamada, "Tarihi Hasankeyf Kalesinde 10 bin 192 metre yürüyüş yolu taş döşeme, 2 bin 779 metre korkuluk, 42 çöp kutusu, 14 bilgi panosu, 11 yön tabelası ve 10 bin 192 metre karelik alanda ot temizliği çalışmaları yapıldı. Batman'ın kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına, il ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve ilin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak 3 fizibilite raporu hazırlandı. Batman'daki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri içeren 4 proje tamamlandı. Ayrıca verilen destek dahilinde, Batman Valiliği himayelerinde Dicle Kalkınma Ajansı ile Batman Üniversitesi arasında Siber Vatan Programı kapsamında 19 Temmuz 2024 tarihinde "Siber Güvenlik Eğitimi" iş birliği protokolü imzalandı. Siber Vatan Programı kapsamında 2-6 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen teknik eğitimlerin ilki olan "Sızma Testi Eğitimi" 40 öğrenci ile gerçekleştirildi. Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile işbirliği halinde 16 Eylül 2024 tarihinde esnafa yönelik e-ticarete başlama eğitimi verildi. Batman esnafının rekabet gücünü geliştirmek üzere reklam yönetimi ve sosyal medya kullanımı konularında bilgilendirilerek dijital pazarlara açılması hedeflenmiştir. Batman İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda hastane yöneticileri ile 3 Temmuz 2024 tarihinde toplantı yapılarak ilimizde mevcut durumun ortaya konması ve kurumsal gelişime yönelik çalışmaların planlanması hedeflenmektedir. Ticaret Bakanlığı uzmanı tarafından 1 Kasım 2024 tarihinde Batman'daki özel hastane, tıp merkezi ve diş poliklinikleri temsilcilerinin katılımı ile sağlık hizmeti ihracatına yönelik devlet destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı. Batman'da yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım destek hizmetleri sunulmaktadır. Bu kapsamda Yatırım Destek Ofisini ziyaret eden 244 yatırımcıya devlet destekleri, yatırım fırsatları ve ilimizin sunduğu imkanlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Batman'ın iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak proje ve faaliyetler yürütmek üzere 50 işbirliği ziyareti yapıldı" ifadeleri kullanıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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