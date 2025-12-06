Kuşadası Ticaret Odası'nda dijital mali dönüşüm masaya yatırıldı

Kuşadası Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen seminerde, dijitalleşen mali sistem, KURGAN ve VEDAS yükümlülükleri ile yapay zeka destekli finansal denetim süreçleri iş dünyasının gündemine taşındı.

Kuşadası Ticaret Odası'nda (KUTO) düzenlenen seminerde, dijitalleşen mali hayatta şirketleri bekleyen yenilikler ve yükümlülükler kapsamlı şekilde ele alındı. İş dünyası ve mali müşavirlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, KURGAN ve VEDAS uygulamaları başta olmak üzere finansal risk yönetimi ve marka değeri konularında önemli bilgilendirmeler yapıldı. Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Meclis Başkan Yardımcısı Tolga Erdem, Meclis Divan Üyesi Buket Çallı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Hibeti Zeytin, Müslüm Yıldırım ve Erdem Dikkaya ile Meclis Üyesi Yalçın Aslan'ın yanı sıra mali müşavirler ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleşen seminerde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa SBMYO Dış Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kablan sunum yaptı.

Doç. Dr. Kablan tarafından gerçekleştirilen sunumda, KURGAN ve VEDAS kapsamında şirketlere gelen yeni yükümlülükler, finansal risklerin yönetimi, şirket ve marka değerlerinin belirlenmesi gibi başlıklarda detaylı bilgiler paylaşıldı. Dijitalleşmenin mali yapılar üzerindeki etkilerine dikkat çekilen seminer, katılımcılar için yol gösterici nitelikte oldu. Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ve Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) iş birliğinde, Aydın SMMMO ve bir yazılım şirketinin katkılarıyla düzenlenen seminerde konuşan yazılım şirketinin Ege Bölge Müdürü Murat Yanbastıoğlu ise yapay zeka ile e-defter denetimi süreçlerini anlattı.

Son derece yararlı bilgilerin paylaşıldığı seminer, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN