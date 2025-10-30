Haberler

Dijital Ekonomi: Veri Yakıt Olacak

Dijital Ekonomi: Veri Yakıt Olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, son iki yılda açıklanan doğrudan yabancı yatırımların büyük bir kısmının geleceği şekillendirecek sektörlere yöneldiğini belirterek, Türkiye'nin dijital ekonomi alanındaki stratejilerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, son iki yılda açıklanan doğrudan yabancı yatırımların yüzde 75'inin geleceği şekillendirecek sektörlere yöneldiğini belirterek, "Veri, veri ile ilgili konular, veri kapasitesi ve veri işleme kapasitesi dijital ekonomi için yeni petrol niteliğindedir." dedi.

Polat, İstanbul'da düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'nun açılış oturumunda konuştu.

Türk ekonomisinin yabancı yatırımcılar tarafından dayanıklı bir ekonomi olarak görüldüğünü anlatan Polat, "Büyüme, söz konusu dayanıklılığın ana nedenleri arasında yer alıyor. Türkiye, son 20 yılda, her yıl ortalama yüzde 5,3 büyüyerek, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin 34,4 seviyesindeki ortalama yaşla Avrupa'ya kıyasla çok daha büyük bir genç nüfusa sahip olduğunun altını çizen Polat, " Türkiye, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın kesiştiği stratejik bir noktada bulunuyor ancak stratejik noktada bulunmak tek başına yeterli değil. Türkiye son 20 yıldır altyapıya, otoyollara, havalimanlarına, dijital altyapıya devasa yatırımlar yaptı." şeklinde konuştu.

Polat, altyapıya gelecek 20 yılda da 200 milyar dolar yatırım yapılacağını belirterek, Türkiye'nin, yürüttüğü yapısal reformlar sayesinde yatırım açısından bölgesel ve küresel anlamda daha da rekabetçi hale geleceğini söyledi.

Uluslararası yatırım paradigmasının değiştiğine işaret eden Polat, "Son iki yılda açıklanan doğrudan yabancı yatırımların yüzde 75'i geleceği şekillendirecek sektörlere yöneldi. 370 milyar dolar yatırım yapay zeka altyapısına yapıldı. Bu rakamın yüzde 80'i veri merkezlerine, yüzde 15'i yarı iletken üretimine ve geri kalan yüzde 5'i araştırma ve geliştirmeye gitti. Dolayısıyla veri, veri ile ilgili konular, veri kapasitesi ve veri işleme kapasitesi dijital ekonomi için yeni petrol niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de dijitalleşme alanında önemli adımlar attığını vurgulayan Polat, "2024 ve 2028 yılları için yeni bir doğrudan yabancı yatırım stratejimiz var. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve beyin dönüşümü, yapay zeka ile birlikte stratejimizin merkezinde yer alıyor." dedi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Tek tuşla çamaşır katlıyor, bulaşık yıkıyor! İşte robot NEO'nun fiyatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.