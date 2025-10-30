Dijital Ekonomi: Veri Yakıt Olacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, son iki yılda açıklanan doğrudan yabancı yatırımların yüzde 75'inin geleceği şekillendirecek sektörlere yöneldiğini belirterek, "Veri, veri ile ilgili konular, veri kapasitesi ve veri işleme kapasitesi dijital ekonomi için yeni petrol niteliğindedir." dedi.

Polat, İstanbul'da düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'nun açılış oturumunda konuştu.

Türk ekonomisinin yabancı yatırımcılar tarafından dayanıklı bir ekonomi olarak görüldüğünü anlatan Polat, "Büyüme, söz konusu dayanıklılığın ana nedenleri arasında yer alıyor. Türkiye, son 20 yılda, her yıl ortalama yüzde 5,3 büyüyerek, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin 34,4 seviyesindeki ortalama yaşla Avrupa'ya kıyasla çok daha büyük bir genç nüfusa sahip olduğunun altını çizen Polat, " Türkiye, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın kesiştiği stratejik bir noktada bulunuyor ancak stratejik noktada bulunmak tek başına yeterli değil. Türkiye son 20 yıldır altyapıya, otoyollara, havalimanlarına, dijital altyapıya devasa yatırımlar yaptı." şeklinde konuştu.

Polat, altyapıya gelecek 20 yılda da 200 milyar dolar yatırım yapılacağını belirterek, Türkiye'nin, yürüttüğü yapısal reformlar sayesinde yatırım açısından bölgesel ve küresel anlamda daha da rekabetçi hale geleceğini söyledi.

Uluslararası yatırım paradigmasının değiştiğine işaret eden Polat, "Son iki yılda açıklanan doğrudan yabancı yatırımların yüzde 75'i geleceği şekillendirecek sektörlere yöneldi. 370 milyar dolar yatırım yapay zeka altyapısına yapıldı. Bu rakamın yüzde 80'i veri merkezlerine, yüzde 15'i yarı iletken üretimine ve geri kalan yüzde 5'i araştırma ve geliştirmeye gitti. Dolayısıyla veri, veri ile ilgili konular, veri kapasitesi ve veri işleme kapasitesi dijital ekonomi için yeni petrol niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de dijitalleşme alanında önemli adımlar attığını vurgulayan Polat, "2024 ve 2028 yılları için yeni bir doğrudan yabancı yatırım stratejimiz var. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve beyin dönüşümü, yapay zeka ile birlikte stratejimizin merkezinde yer alıyor." dedi.