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Didim'in balıkları, İngiltere yolcusu

Didim'in balıkları, İngiltere yolcusu
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Aydın'ın Didim ilçesinde İngiltere'ye ihraç edilecek 1 tır balığın ön sağlık sertifikaları düzenlendi. Levrek ve çipura balıkları, gümrük işlemlerinin ardından yola çıkacak.

Aydın'ın Didim ilçesinde İngiltere'ye ihraç edilecek olan 1 tır balığın ön sağlık sertifikaları düzenlendi.

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan ihracatta gıda maddelerine yönelik gerçekleştirilen kontroller devam ederken, Aydın'ın Didim ilçesinde özellikle son yıllarda ihracat ürünü olarak taze ve dondurulmuş balık ihracatı öne çıkarken, bu yıl da avlanan ve üretilen balıkların ihraç edilmesi için çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda Didim'de bu yıl avlanan ve üretilen balıkların İngiltere'ye ihraç edilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön sağlık sertifikaları düzenlendi. Paketlenerek ihracata hazır hale getirilen levrek ve çipura balıkları İngiltere yolculuğu öncesinde ön sağlık sertifikalarını alırken, gümrük işlemlerinin ardından yola çıkacak.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İngiltere ye ihracat için ilçe Müdürlüğümüz veteriner hekimleri tarafından gerekli kontroller yapılarak levrek ve çipura balığı ön sağlık sertifikaları hazırlanarak ihracatı yapıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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