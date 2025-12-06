Dicle Elektrik denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor

Dicle Elektrik, Mardin'in Derik ilçesinde gerçekleştirdiği yapay zeka destekli dron denetimlerinde, bir kısmı traktör römorklarına yüklenmiş toplam 10 abonesiz kaçak trafo tespit edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu trafoların toplam gücünün 600 meskenin aylık elektrik ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu belirlenirken, şirket savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadelede yüksek teknolojiden yararlanmaya devam ediyor.

Şirket son olarak, Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Pirinçli Mahallesi Karaca mevkiinde yapay zeka destekli dronlarla gerçekleştirdiği denetimlerle, tarımsal sulamada herhangi bir aboneliği bulunmayan 10 kaçak trafo kullanıldığını tespit etti.

Bir kısmının direk üzerinde, bir kısmının ise mobil hale getirilerek traktör römorklarına yüklendiği belirlenen trafoların tamamının kayıt dışı olduğu tespit edildi.

"Kaçak tüketim profesyonel bir organizasyon seviyesine ulaştı"

Açıklamada, "Tespit edilen 10 kaçak trafonun toplam gücü yaklaşık 1.600 kVA. Bu da yaklaşık 600 meskenin aylık elektrik ihtiyacına eşdeğer bir kapasite. Bu trafoların yeraltından çekilen suyla tarla sulamasında kullanıldığı belirlendi. Ancak bu kaçak kullanım sadece ekonomik değil, aynı zamanda mevcut elektrik şebekesinde de zarara neden oluyor. Şebekeye yük bindirerek diğer abonelerin kesintisiz enerji almasını engelliyor." ifadelerine yer verildi.

Kaçak trafoların "mobilize" edildiği belirtilirken, kaçak kullanıcıların, olası bir denetim anında trafoları başka yere taşıyarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ifade edildi.

Ayrıca gece ve gündüz farklı noktalarda yapılan bağlantılarla kaçak tüketimin sürdürüldüğü, bu durumun ise ekiplerin yer tespiti yapmasını zorlaştırdığı vurgulandı.

Kaçak elektrikle mücadele ekiplerinin değerlendirmesine göre, traktör römorklarına yüklenen mobil trafolar, bölgedeki kaçak tüketimin artık profesyonel bir organizasyon seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Açıklamada, "Bu yöntemle hem iz kaybettirilmeye hem de yasal yaptırımlardan kaçmaya çalışılıyor. Ancak teknolojik takip sistemlerimiz bu tür girişimleri tespit edebilecek düzeyde." ifadeleri kullanıldı.

Adli süreç başlatıldı

Dicle Elektrik, yerleri, güçleri ve kullanım amaçları detaylı şekilde tespit edilip görüntülenen 10 kaçak trafonun tamamına el konulması ve sorumlular hakkında işlem yapılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Derik ve çevresinde artan kaçak kullanım nedeniyle şebekede ciddi zararlar oluştu, bu da bölgedeki abonelerin enerji kalitesini olumsuz etkiliyor.

Açıklamada, bölge halkının mağduriyet yaşamaması için dron destekli kontrollerin artırılacağı ve kaçak kullanıma karşı mücadele sıfır toleransla süreceği kaydedildi.