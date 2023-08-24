Dicle Elektrik Kaçak Kontrol Ekibine Engelleme

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine göreve giden Dicle Elektrik kayıp-kaçak kontrol ekibinin mahalleye girişi sırasında bölgede bulunan hoparlörlerden "Kaçak ekiplerini içeri almayın" anonsu yapıldı. Anons sonrası sadece iki ev sahibi kapısını açınca kaçak kontrolü gerçekleştirilemedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı hizmeti vizyonuyla çalışmalarını sürdürürken milli ekonomiye ciddi ölçüde zarar veren kaçak elektrik tüketimiyle de mücadele ediyor.

Dağıtım şirketinin saha ekipleri, geçtiğimiz günlerde sıra dışı bir olay yaşadı. Kaçak elektrik tüketiminin yüzde 96'yı bulduğu Silvan ilçesinin kırsal Sulubağ Mahallesi'ne giden ekipler, bölgede bulunan hoparlörlerden yapılan anonslarla karşılandı.

2 bin kişilik elektrik altyapısı, kaçak tüketim nedeniyle 200'ü aşkın haneye yetmediğini, yasa ve yönetmeliklere göre yüzde 40'ın üzerinde kaçak tüketim gerçekleşen bölgelerde sayaçları yapı dışına taşımanın mümkün olduğunu belirten şirket yetkilileri, yüzde 90'nı aşan kaçak tüketim bölgelerinde bazı tüketicilerin bu uygulamaya karşı çıktığını bildirdi.

Saha ekibine yapılan anonsla sadece 2 evde kaçak kontrolüne izin verildiğini belirten yetkililer, "Diğer evlerin kapılarını kimse açmadı. Sulubağ Mahallesi'nde 200'ü aşkın abone bulunuyor. 1.450 kVA gücünde 4 trafo olmasına rağmen bu mahalleye yetmiyor. Mahallede bulunan trafolar 2 binin üzerindeki bir yerleşim birimine yetecek güçte. Buna rağmen aşırı kaçak yüklenmeden dolayı burada trafolarımız yetersiz kalabiliyor" ifadelerinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren yetkililer, "Gerçekleştirilen her türlü engelleme girişimlerine rağmen milli ekonomimizi ciddi anlamda zarara uğratan ve diğer abonelerin kesintisiz elektrik enerjisi almasını engelleyen bu gibi durumların önüne geçmeye, kaçağı tamamen önlemeye kararlıyız" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR