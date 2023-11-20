DHMİ, Erzurum Havaalanı'nın 2023 yılı hava trafiği rakamlarını açıkladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havaalanı'nın 2023 yılı ilk 10 aylık hava trafiği rakamlarını açıkladı. Rakamlara göre, Ekim 2023 döneminde 686 uçuş gerçekleşti ve toplam 85 bin 294 kişi uçtu. Ayrıca, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde Erzurum Havalimanı'ndan 6 bin 221 iç hat ve 176 dış hat olmak üzere toplam 6 bin 397 uçuş yapıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2023 yılının ilk 10 aylık hava trafiği rakamlarını açıkladı.

Erzurum Havaalanından Ekim 2023 döneminde 686 uçuş gerçekleşti ve toplam 85 bin 294 kişi uçtu. 2023 yılı Ocak- Eylül döneminde Erzurum Havalimanından 6 bin 221 iç hat, 176 dış hat olmak üzere toplam 6 bin 397 uçuş oldu. 2022 yılında aynı dönemde toplam 5 bin 725 uçuş gerçekleşti. Erzurum'da 10 ayda 861 bin 92 iç hatlar ve 9 bin 280 dış hatlardan olmak üzere toplam 870 bin 372 kişi uçak hizmetinden yararlandı. 2022 yılında ise 10 ayda 714 bin 678 yolcu hareketi oldu.

Erzurum'da 2023 yılında toplam 5 bin 373 ticari uçuş oldu. 2022 yılının aynı döneminde bu rakam 4 bin 491olarak gerçekleşti. 10 ay içinde Erzurum Havalimanında 6 bin 989 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2022 yılının 10 ayında ise 6 bin 192 ton yük trafiği gerçekleşti. - ERZURUM