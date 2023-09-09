DHMİ Diyarbakır Havalimanı'nda Ağustos Ayında 177 Bin 47 Yolcuya Hizmet Verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Diyarbakır Havalimanı, ağustos ayında 177 bin 47 yolcuya hizmet verdiklerini açıkladı. Diyarbakır Havalimanında iç hat yolcu trafiği 161 bin 945, dış hat yolcu trafiği 15 bin 102 olarak gerçekleşti. Ayrıca, havalimanında toplamda 1039 uçak iniş kalkışı yapıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Diyarbakır Havalimanı, ağustos ayında 177 bin 47 yolcuya hizmet verdiklerini açıkladı.

Diyarbakır Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayı istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre; Diyarbakır Havalimanında 1 ay içerisinde, iç hat yolcu trafiği 161 bin 945, dış hat yolcu trafiği 15 bin 102 oldu. Havalimanında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 935, dış hatlarda 104 olmak üzere toplamda 1039'a ulaşırken, 177 bin 47 yolcuya hizmet verildi.

8 aylık dönemde ise yolcu trafiği 1 milyon 406 bin 957, uçak trafiği 8 bin 785 ve yük trafiği 12 bin 596 ton olduğu açıklandı. - DİYARBAKIR