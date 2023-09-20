Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İhalesi Tamamlandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde inşa edilecek olan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin altyapı ve elektrik şebekesi yapım ihalesi tamamlandı. İhaleyi 268 milyon 790 bin TL teklif veren firma kazandı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde inşa edilecek olan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin altyapı ve elektrik şebekesi yapım ihalesi tamamlandı.

Devrekani ilçesinde inşa edilecek olan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin ait yol, içme suyu, yağmur suyu, parsel kazı-dolgu, elektrik dağıtım şebekesi, çevre aydınlatma ve telekom şebekesi yapım işi ihalesi Tarım ve Orman Bakanlığı kredi desteği ile Mütebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında gerçekleştirildi. Kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilen ihaleye iki firma teklif sundu. 268 milyon 790 bin TL teklif veren firma tarafından yapım ihalesi alındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ihalenin hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün Tarım ve Orman bakanlığında Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgemizin yapım ihalesi vardı. İhalemiz sonuçlandı. 268 milyon 790 bin TL ile ALYA Grup yapım ihalesini almıştır. Başta Devrekanimiz, ilimiz ve Ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KASTAMONU