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Devrekani'de seçim günü semt pazarı kurulmayacak

Devrekani'de seçim günü semt pazarı kurulmayacak

Ekonomi Haberleri

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla semt pazarının kurulmayacağını açıkladı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla semt pazarının kurulmayacağını açıkladı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Devrekani Belediyesi tarafından pazar günleri kurulan semt pazarı 14 Mayıs'ta kurulmayacak. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla, semt pazarı 12 Mayıs Cuma günü kurulacak. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Engin Altıkulaç Milletvekili 14 Mayıs Ekonomi Haberler

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