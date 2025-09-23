Haberler

Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan Rekabet Kurulu'na Başvuru

Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan Rekabet Kurulu'na Başvuru
Devlet Memurları Konfederasyonu, kamu bankalarının maaş promosyon ihalelerine yönelik rekabeti ihlal ettiğini iddia ederek Rekabet Kurulu'na başvurdu. Yapılan açıklamada, birçok bankanın ihaleye katılmadığı ve rekabetin sağlanamadığı ifade edildi.

Devlet Memurları Konfederasyonu tarafından maaş promosyon ihalelerine ilişkin kamu bankalarının rekabeti ihlal ettiğini iddia ederek Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

Devlet Memurları Konfederasyonu tarafından banka maaş promosyon ihalelerine ilişkin yapılan açıklamada, birçok bankanın içerisinden yalnızca birinin ihaleye katılmak üzere teklif verdiği, protokolü devam eden kurumlara diğer bankalar tarafından protokol süresince teklif verilmediği, bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem çerçevesinde maaş promosyon ihalesinde danışıklı hareket edildiği iddia edildi.

Bu durumun sonucunda rekabet ortamının sağlanamadığı, rekabetin ortadan kalkması sonucunun meydana geldiği, Devlet memurlarının sağlanacak faydadan adil bir pay almasının engellendiği ve personel aleyhine telafisi imkansız zararların oluşacağı ifade edildi.

"Rekabetin korunmasının ihlal edip edilmediğinin tespit edilmesi hususunda Rekabet Kurumuna başvuru yapılmıştır"

Açıklamada, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi ile; amacı veya etkisi rekabeti engelleme, sınırlama veya bozma olan teşebbüsler arası anlaşmalara, uyumlu eylemlere ve teşebbüs birliklerinin kararlarına karşı genel bir yasaklama getirildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen maaş promosyon ihalelerine katılan, kamu bankalarının rekabeti bozucu nitelikte anlaşma yapıp yapmadıkları, bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem çerçevesinde maaş promosyon ihalelerinde danışıklı hareket edip etmedikleri, ihale kapsamında davet edilip de teklif vermeyen banka şube sayısının fazla olması gibi nedenlerden rekabet ortamının yeterince sağlanamadığı hususlarının araştırılması maksadıyla soruşturma açılması, ilgili bankaların rekabetin korunmasını ihlal edip etmediklerinin tespit edilmesi ve tespit neticesinde ilgililer hakkında gerekli cezai yaptırımların uygulanması hususunda Rekabet Kurumuna yazılı başvuru yapılmıştır."

Açıklamada, amacın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen maaş promosyon ihalelerine katılan kamu bankalarının gerekli duyarlılığın gösterilerek ihalelerde piyasa rayiçlerine uygun bir teklif verilmesinin sağlanması olduğu aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
