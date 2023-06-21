Devlet desteğiyle üretim hane kurdu, glütensiz ürün üretiyor

KIRKLARELİ Kırklareli'nde yaşayan Meryem Özten devletten aldığı destek ile glütensiz ürün üretiyor.

Kırklareli'nde yaşayan Meryem Özten oğlu ile birlikte çevrede glütensiz ürün üretiminin olmadığı fark etti. Bunun üzerine araştırmaya başlayan Özten, KOSGEP üzerinden destek alarak glütensiz ürün imalathanesi kurdu. İlk olarak 5, 6 ürün ile üretime başlayan Meryem Özten, müşterilerden aldığı olumlu sonuçlar sonucu ürün çeşitliliğini artırarak devam etmeyi hedefliyor.

Oğluyla birlikte üretim yaptıklarını ifade eden Özten, "Kırklareli ve çevresinde glütensiz ürünler ile ilgili bir imalathanenin veya ortak bir satış noktasının bulunmadığını oğlum ile yaptığımız araştırmalar sonucunda gördük ve bu iş sahasında ilerlemeye karar verdik. KOSGEP destekli olarak işime başladım. İlk 5, 6 ürün ile bu sektöre girdim. Glütensiz un, atıştırmalıklar gibi ürünler üretiyoruz" dedi.

Satışların gerek internet, gerekse de dükkandan olduğunu aktaran Özten, üretim yaparken birilerine faydalı olmanın düşüncesi ile üretimini geliştirmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Özten, üretimde emin adımlar ile ilerlediklerini vurgulayarak, "Satışı yaptığımız ürünlerimizden müşterilerden olumlu sonuçlar neticesinde ürünlerimizi daha da geliştirmeye karar verdik. Üç. dört aydır ürün çeşitliliğimizi 2 katına çıkardık. Gerek glütensiz ekmek, erişte, atıştırmalık gibi ürünlerden olumlu sonuçlar aldık" diye konuştu.