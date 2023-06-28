Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde hibe desteği ile alınan makine sayesinde çiftçilerin ürünlerinin yağış sebebiyle hasar görmesi önleniyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından, İhsangazi Süt Üreticileri Birliğince hazırlanan IPARD projesi çerçevesinde 2 milyon liralık destek sağlandı. Bu destek sayesinde son yıllarda aşırı yağışlardan ötürü zarar gören yonca, buğday, arpa gibi ürünlerin paketlenerek korunması sağlanıyor.

Devlet desteği ile çiftçilerin ürünlerinin zarar görmesi önlendi

KASTAMONU Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde hibe desteği ile alınan makine sayesinde çiftçilerin ürünlerinin yağış sebebiyle hasar görmesi önleniyor.

Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından, İhsangazi Süt Üreticileri Birliğince hazırlanan IPARD projesi çerçevesinde 2 milyon liralık destek sağlandı. Bu destek sayesinde son yıllarda aşırı yağışlardan ötürü zarar gören yonca, buğday, arpa gibi ürünlerin paketlenerek korunması sağlanıyor. Proje sayesinde yıl içerisinde İhsangazi ilçesindeki yaklaşık 500 dönüm arazide ekilen 550 bin kilogram yonca paketlenerek korunması sağlandı.

"Aşırı yağışlardan kaynaklı zayi olmanın önüne geçilmiştir"

Yapılan desteğin önemi ile ilgili konuşan İhsangazi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Necmi Aladağ, "2023 yılı içerisinde IPARD projesi çerçevesinde İhsangazi Süt Üreticileri Birliği olarak yapmış olduğumuz yaş otun paketlenmesiyle ilgili proje çerçevesinde ilçemizde yaklaşık 500 dönüm arazide ekilen yoncanın mevsim şartlarından ötürü aşırı yağışlardan kaynaklı zayi olmanın önüne geçilmiştir. Yaklaşık 550 bin kilogram yonca otunu, hayvan yemi olarak paketlenerek çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bu proje çerçevesinde almış olduğumuz makine ekipman parkının proje maliyeti yaklaşık 2 milyon liradır. Bu 2 milyon liranın yüzde 75'lik kısmını IPARD projesi çerçevesinde hibe desteği alınarak çiftçilerimizin hizmetine makine ekipmanlar sunulmuştur. Çiftçilerimizin bu konuyla ilgili olarak İhsangazi ilçemizde yenilik olarak önemli bir proje olarak görüyoruz. Projenin hayata geçirilmesiyle makine ekipmanların hizmete sunulmasıyla çiftçilerimizden yoğun ilgi ve alaka olmuştur. Bu yıl içerisinde 500 dönüm arazide yaklaşık 550 bin kilogram yaş olarak yonca paketlenmiştir" dedi.