Ali Babacan, Konya Tarım Fuarı'nı Ziyaret Etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 22. Konya Tarım Fuarı'nı gezdi.

KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarı ziyaret eden Babacan, fuarın çiftçiler için önemli organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Fuara iştirak etmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Babacan, "Fuar demek ileriye doğru plan ve program demek. Fuar demek teknoloji ve yarınların hazırlığı demek." dedi.

Babacan, Konya Tarım Fuarı'nın, tarımsal sanayi ile çiftçinin, üretici ve tüketicinin buluştuğu bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Babacan, Türkiye'de tarıma ve çiftçiye verilen desteğin daha fazla olması gerektiğini dile getirdi.

Ali Babacan, konuşmasının ardından fuardaki stantları ziyaret etti, katılımcı firmalar ve çiftçilerle görüştü.

Babacan'a DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Merdanoğlu ve Seyit Karaca ile DEVA Partisi Konya İl Başkanı Hasan Bestil de eşlik etti.