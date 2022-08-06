Dev yayın balığı herkesin ilgi odağı oldu

Samsun'da satışa sunulan 2 metre uzunluğunda ve 108 kilogram ağırlığındaki dev yayın balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.

2 metre uzunluğundaki dev yayın balığı balıkçılar tarafından Bafra Kızılırmak Nehri'nde yakalanarak karaya çıkartıldı. Küçük balıkçı teknesiyle yakalanan dev yayın, balıkçıların yüzünü güldürdü. Samsun'da satışa sunulan dev balık, vatandaşların dikkatini çekti. İlgi odağı olan balığı 5 kişi güçlükle yerinden kaldırırken, meraklı vatandaşlar ise cep telefonu kameralarıyla yayın balığının fotoğrafını çekti.

"Sezonun en büyüğü"

Vatandaşların ilgi odağı olan yayın balığının bu sezon tezgahlara gelen en büyük yayın olduğuna dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse, "Dev yayın, Kızılırmak Nehri'nde tutuldu. Balık 2 metre uzunluğunda, 108 kilo ağırlığında. Yayın kılçıksız ve lezzetli bir balıktır. Balığın kilosunu 70 TL'den satışa sunduk" dedi.

"İlk kez gördük"

Hayatlarında ilk kez bu kadar büyük bir balık gördüklerini ifade eden vatandaşlar ise "2 metre uzunluğunda bir yayın balığını daha önce hiç görmedik. Güzel bir balık. Samsun'a da böyle güzel bir balık yakışırdı. Lezzetli ve kemiksiz bir eti var" diye konuştular.

Bir saat kadar tezgahın önünde sergilenen yayın daha sonra kilosu 70 TL'den satışa çıktı. - SAMSUN