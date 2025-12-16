Haberler

Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam

Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam
Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam
Güncelleme:
Son dönemde yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için küresel bankalardan dikkat çeken 2026 tahminleri gelmeye başladı. Gram altın 6 bin TL sınırına yaklaşırken, ABD merkezli dev yatırım bankası Morgan Stanley ons altın beklentisini 300 dolar artırarak 4 bin 800 dolara yükseltti.

  • Morgan Stanley, ons altın fiyatı için 2026 projeksiyonunu 4.500 dolardan 4.800 dolara revize etti.
  • Gram altın fiyatı 16 Aralık itibarıyla 5.950 TL, ons altın fiyatı ise 4.320 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
  • Morgan Stanley, gümüş fiyatlarının altına kıyasla daha sınırlı yükseleceğini ve 2025'in arz açığı zirvesi olacağını öngörüyor.

Son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte güvenli liman arayışı yeniden hız kazanırken, altın için 2026 yılına ilişkin beklentiler de netleşmeye başladı.

6 BİN TL SINIRINA DAYANDI

Gram altın 16 Aralık itibarıyla 5 bin 950 TL bandında seyrederken, ons altın fiyatı ise 4 bin 320 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise fiyatlar gün içinde sınırlı farklılıklar gösterebiliyor.

Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam

ALTINDA YENİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ

Bir süredir yatay seyreden altın fiyatlarının, kısa soluklu dinlenme sürecinin ardından yeniden yukarı yönlü hareketlenmeye başlamasıyla küresel ölçekteki bankalar ve yatırım kuruluşları da bu ivmenin 2026 yılına taşınacağı yönünde güncel tahminler paylaşmaya başladı.

Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam

MORGAN STANLEY TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

ABD merkezli dev yatırım bankası Morgan Stanley, altın fiyatlarına ilişkin 2026 projeksiyonunu yukarı yönlü revize etti. Banka, daha önce 4 bin 500 dolar olarak açıkladığı ons altın tahminini yükselterek yeni hedefini 4 bin 800 dolar seviyesine taşıdı. Böylece tahminlerde 300 dolarlık artış yapılmış oldu.

Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam

FAİZ İNDİRİMİ VE DOLAR ETKİSİ

Raporda, merkez bankalarının ve borsa yatırım fonlarının alımlarında yavaşlama görülse de, beklenen faiz indirimleri ile doların zayıflama eğiliminin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceği vurgulandı. Özellikle yılın son çeyreğinde bu faktörlerin etkisinin daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam

GÜMÜŞTE DAHA SINIRLI BEKLENTİ

Morgan Stanley raporunda gümüş piyasasına da ayrı bir parantez açıldı. Gümüşün, altına kıyasla daha sınırlı bir yükseliş sergileyeceği öngörülürken, 2025 yılının arz açığı açısından zirve yılı olacağı ifade edildi. 2026'da ise özellikle güneş enerjisi yatırımlarındaki yavaşlamanın talep üzerinde baskı oluşturabileceği tahmin edildi.

