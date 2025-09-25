Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Altın fiyatlarında yükseliş sürerken, küresel piyasalardan yeni tahminler gelmeye devam ediyor. ABD'li banka JPMorgan, 2026 yılı ortası için altına yönelik iddialı bir öngörüde bulunarak, ons başına 4 bin 50 – 4 bin 150 dolar aralığında rekor seviyelerin görüleceğini açıkladı.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI BELİRLEYİCİ OLACAK

JPMorgan, ABD ekonomisinde olası bir zayıflamanın, Fed'in faiz indirimlerini hızlandırmasına yol açacağını ve bunun da altın fiyatlarını destekleyeceğini belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi takvimi hakkında net bir açıklama yapmasa da banka, ekonomik koşulların kötüleşmesi halinde indirimlerin kaçınılmaz olacağı görüşünü paylaştı.

YATIRIMCI İÇİN CAZİP FIRSATLAR SUNUYOR

Raporda, faiz indirimlerinin altını yeni zirvelere taşıyacağı, yatırımcılar için cazip fırsatlar yaratacağı ifade edildi.

ALTINDA YÜZDE 43'LÜK YÜKSELİŞ

Altın fiyatları 2025 yılı içinde yüzde 43 artış kaydetti. Ons altın, 23 Eylül'de 3 bin 791 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalarda altının onsu şu anda 3 bin 755 dolardan işlem görüyor.