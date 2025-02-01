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Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

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ABD Başkanı Donald Trump'ın vergileri artırma adımı Küresel piyasalarda en büyük altın işlemcisi olan JPMorgan'da büyük korkuya neden oldu. Banka, ilave gümrük vergisinden etkilenmemek için yurtdışındaki altın varlıklarını şimdiden Amerika'ya taşımanın telaşına kapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda tutucu yaklaşımı finans çevrelerini tedirgin ediyor. Dünyanın en büyük altın işlemcisi kurumu olan JPMorgan, Trump'ın tarifelerdeki yükseliş söylemleri nedeniyle 4 milyar dolar değerindeki külçe altınını ABD'ye taşımak için planlama yapıyor. Piyasadaki aktörler de önlemlerini almaya başlıyor.

Söz konusu banka, CME Group bünyesindeki Comex'te şubat ayında vadesi dolacak pozisyonlar için perşembe günü teslimat planı açıklayan birkaç kurum arasında yer aldı. 30 milyon onsa ulaşan teslimat bildirimleri 1994 yılına kadar geri giden borsa tarihinde en yüksek ikinci hacmi oluşturdu.

TRUMP KORKUSUYLA FİZİKİ ALTINA YÖNELDİLER

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinin ardından ithalata yönelik gümrük vergilerinin artacağı endişesi, Comex'teki vadeli altın fiyatlarının Londra'daki spot fiyatların üzerine çıkmasına neden olmuştu. Fed kararının ardından spot piyasada altın rekor seviyeye yükselirken Comex'teki ek prim dolayısıyla külçe altın önemli işlem merkezleri arasında hızla transfer yapabilen sınırlı sayıdaki banka için kârlı bir arbitraj fırsatı yaratmıştı.

Comex'te her gün milyonlarca onsluk altın işlemi yapılsa da, bunun sadece sınırlı bir kısmı fiziksel teslimatla tamamlanıyor. Uzun pozisyonların çoğu vadeleri dolmadan önce devrediliyor ya da kapatılıyor.

Comex genellikle en büyük işlem merkezi olan Londra'daki pozisyonları korumak için kullanılıyor ve bankalar uzun pozisyonları New York'taki kısa pozisyonlarla dengeliyor. Ancak ABD seçimlerinin yapıldığı günden bu yana borsanın depolarındaki fiziki stoklar 13 milyon ons, yani yaklaşık 38 milyar dolarlık artış kaydetti.

Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

RESIM 60 - LI YILLARDAN KALMA :))

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