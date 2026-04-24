DESOB Başkanı Erbeği, Denizli esnafını ziyaret etti

DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği ve oda başkanları, Delikli Çınar ve Bayramyeri esnafını ziyaret ederek Türk bayrağı dağıttı. Erbeği, 4 Mayıs'taki Genel Kurul öncesi "Daha güçlü olmak için birlikteyiz" mesajı verdi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mehmet Ali Erbeği ve birliğe bağlı oda başkanları, Denizli'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. DESOB binası önünden başlayan yürüyüş kapsamında Delikli Çınar ve Bayramyeri Meydanı'ndaki esnaflar tek tek ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında esnafa Türk bayrağı hediye edildi.

Programın sonunda Bayramyeri Meydanı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erbeği, 4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Genel Kurul öncesinde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Merkez ve ilçelerdeki tüm esnafla bir araya geleceklerini belirten Erbeği, "512 delegemiz ve 65 bini aşkın esnafımızla güçlü bir buluşma gerçekleştireceğiz" dedi.

İki dönem boyunca Denizli esnafına hizmet ettiklerini vurgulayan Erbeği, bir dönem daha aynı kararlılıkla görev yapmak istediklerini ifade etti. Çınar Meydanı'ndan başlayan yürüyüşle esnafa ulaştıklarını belirten Erbeği, uzun süredir sahada olduklarını ve esnafla birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Tüm esnafı ortak çatı altında buluşmaya davet eden Erbeği, "Doğru işler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Esnafımızla birlikte olduğumuzda daha güçlü oluyor, daha güzel işlere imza atıyoruz. Hep birlikte, omuz omuza yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

