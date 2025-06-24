Depremzedelerden 'Yerinde Dönüşüm' Başvuru Süresinin Uzatılması Talebi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malaya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ile Kilis'in ticaret ve sanayi odaları, "yerinde dönüşüm" başvuru sürelerinin uzatılması talebinde bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve İslahiye ticaret ve sanayi odaları ile "yerinde dönüşüm" başvuru sürelerinin uzatılmasına yönelik ortak basın bildirisi hazırlandığı kaydedildi.

Bildiride, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yaraların sarılması ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için büyük bir özveriyle çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek, bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen "yerinde dönüşüm" projelerinin depremzede vatandaşlar için umut ışığı olduğu aktarıldı.

"Yerinde dönüşüm" için belirlenen son başvuru tarihinin 30 Haziran 2025 olduğu vurgulanan açıklamada, depremden etkilenen vatandaşların bir bölümünün halen başka şehirlerde yaşamaya devam ettiği, hissedarların bir araya gelme sürecinin uzaması, tapu işlemleri, miras intikalleri gibi nedenlerle ruhsat başvuru süreçlerinde de zaman kayıplarının yaşandığı hatırlatıldı.

Özellikle birden fazla hissedarın bulunduğu mülklerde anlaşma süreçlerinin uzamasıyla belediyelerdeki ruhsat işlemlerinin beklenenden daha uzun sürmesinin de belirlenen sürenin yetersiz kalmasına neden olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yerinde dönüşüm başvuru süresinin uzatılmaması halinde, birçok hak sahibinin bu haktan mahrum kalarak mağdur olmasına, yerinde dönüşüm projelerinin hedeflenen katılım oranına ulaşmasının zorlaşmasına, planlanan yeniden yapılanma çalışmalarının da aksamasına neden olacak. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli konutlara kavuşması, ticari hayatın yeniden canlanması ve bölge ekonomisinin toparlanması için yerinde dönüşüm projelerinin başarıyla tamamlanması hayati önem taşımaktadır. Ancak, sahada yaşanan olağanüstü koşullar ve vatandaşlarımızın karşılaştığı büyük zorluklar göz ardı edilmemelidir. Bu noktada, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ile İslahiye gibi depremden en çok etkilenen tüm bölge oda ve borsaları olarak, ortak bir sesle yetkililere sesleniyoruz. Yerinde dönüşüm projeleri için belirlenen 30 Haziran 2025 son başvuru tarihi, yeniden değerlendirilmeli ve makul bir süreye uzatılmalıdır."

İlgili tüm kamu kurumlarının, haklı çağrılarına kulak vermeye ve vatandaşların mağduriyetini önleyecek adımları ivedilikle atmaya davet edildiği açıklamada, başvuru süresinin uzatılmasının, deprem felaketinden etkilenen vatandaşların umutlarını yeşerterek, yeniden yapılanma sürecine ivme kazandıracağı vurgulandı.